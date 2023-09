Gwiazdą rynku nieruchomości w Polsce jest PRS. Mile widziana w bankach może też być logistyka. Biurowce, choć trudno im znaleźć inwestora, wciąż dają zarobić. Taki m.in. obraz rynku nakreślili paneliści sesji inauguracyjnej Property Forum 2023.

Michael Deutsch, United Benefits Holding: Chcemy budować w Polsce modułowe mieszkania na wynajem w duchu ESG. Szukamy działek. Inwestorzy są gotowi.

Viktorija Orkinė, Eika Asset Management: Zachodni inwestorzy, w przeciwieństwie do graczy z Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegają polski rynek jako geopolitycznie ryzykowny.

Kamil Kowa, Savills: W Polsce spadek wolumenów inwestycji był niższy niż gdziekolwiek w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest dość niezwykłe.

Maciej Dyjas, Griffin Capital Partners: Trudniej dzisiaj zdobyć nowych inwestorów dla nowych platform i pomysłów na rynku.

Marcell Mihályfi, Adventum Group: Kraje, które prowadzą staranną politykę pieniężną, wyjdą z kryzysu obronną ręką.

Stan Kubáček, Heimstaden: PRS i logistyka mają względnie dobre szanse na uzyskanie finansowania w bankach.

Sesja inauguracyjna Property Forum „PropertyInvestment. The Power of Polish Real Estate Market".

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce wciąż jest niepewny.

- Wolumeny inwestycji znacząco spadły na całym świecie, ale w Polsce ten wskaźnik był niższy niż gdziekolwiek w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest dość niezwykłe - zaznaczył Kamil Kowa, Board Member, Head of Corporate Finance & Valuation, Savills Poland podczas podczas sesji inauguracyjnej Property Forum „PropertyInvestment. The Power of Polish Real Estate Market”.

Kamil Kowa, Board Member, Head of Corporate Finance & Valuation, Savills Poland.

Czy powtórka z kryzysu może być dobra?

Jak zauważył Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners, inwestorzy, którzy zainwestowali już w ramach jednej z platform firmy, kontynuują swoje przedsięwzięcia. Trudniej jest zdobyć nowych graczy dla kolejnych platform i pomysłów na rynku. Dzieje się tak dlatego, że ludzie globalnie martwią się o cykl ekonomiczny i stopy procentowe, a w Polsce dodatkowo o kurs złotówki.

PRS jest obecnie gwiazdą wśród aktywów, bo automatycznie zabezpiecza przed inflacją.

- Co prawda mamy szereg aktywów rozliczanych w euro, ale kurs złotówki ma wpływ np. na poziom czynszu płaconego przez najemców. Poza tym inwestorzy, którzy bliżej przyglądają się polskiemu rynkowi, pytają, kiedy sytuacja gospodarcza w Polsce się poprawi. Czy powtórzy się historia z poprzednich kryzysów, w trakcie których wyniki PKB generalnie były dobre - tłumaczy Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners.

Maciej Dyjas, współwłaściciel, partner zarządzający Griffin Capital Partners.

Dodaje, że PRS jest gwiazdą wśród aktywów, bo automatycznie zabezpiecza przed inflacją. Griffin ma obecnie w portfelu ok. 11 tys. mieszkań, a do końca 2024 r. powstanie ich jeszcze 7-8 tys.

- Sektor logistyczny ostatnio zwolnił, szczególnie jeśli chodzi o apetyt inwestorów, ale - generalnie, w długiej perspektywie - będzie sobie dobrze radził - uważa Maciej Dyjas.

Z kolei na rynku biurowym trudno znaleźć inwestorów, ale czynsze są satysfakcjonujące. - Można przeczekać ten trudniejszy okres i wyjść z inwestycji później, gdy sytuacja się poprawi, bo ten biznes cały czas zarabia. Nowe budynki mają komplet najemców - zauważa Maciej Dyjas.

Polska na celowników inwestorów z krajów bałtyckich

Przez niepewną sytuację na rynku mamy dzisiaj w Polsce mniej inwestorów z krajów zachodnich oraz ze Stanów Zjednoczonych. To sprawia, że łatwiej zaistnieć inwestorom z Europy Środkowo-Wschodniej.

- Wcześniej nie byliśmy w stanie wejść do Polski, ponieważ nie byliśmy konkurencyjni. Nikt nie chciał z nami rozmawiać. Dla nas sytuacja, w której zachodni inwestorzy nie są zbyt chętni do inwestowania w Polsce, to okazja - przyznaje Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

Zdaniem prezeski litewskiego funduszu, zachodni inwestorzy postrzegają polski rynek jako geopolitycznie ryzykowny.

Viktorija Orkinė, CEO Eika Asset Management.

- Gracze z krajów bałtyckich pod tym względem są w podobnej sytuacji. Mamy inne spojrzenie niż inwestorzy zachodni, a polski rynek jest dla nas bardzo atrakcyjny - tłumaczyła Viktorija Orkinė.

Pierwszą i na razie jedyną inwestycją w Polsce litewskiego funduszu Eika Real Estate Fund jest zakup warszawskiego centrum biznesowego Celebro. Plany są jednak ambitne.

- Pracowaliśmy ostatnio nad kolejną akwizycją biurową w Polsce, ale nie doszła do skutku, ponieważ propozycje banków bardzo się zmieniły. Nie jesteśmy w stanie porozumieć się ze sprzedawcami. W momencie, gdy dostajemy nowe warunki od banku, staramy się renegocjować rozmowy z właścicielami, ale oni nie są zainteresowani przedłużaniem tych negocjacji - opisuje Viktorija Orkinė.

Eika chciała kupić w tym roku co najmniej jeden biurowiec w Polsce. - Jeszcze się nie udało, ale to się wciąż może zdarzyć. Mój zespół ciężko pracuje, więc może jeszcze przed grudniem uda nam się zamknąć jakąś transakcję - dodaje Viktorija Orkinė.

Staranna polityka pieniężna receptą na kryzys

W pierwszej połowie tego roku liczba transakcji w naszym regionie Europy spadła o 60 proc., z czego prawie 72 proc. dotyczyło Polski.

- Kraje, które prowadzą staranną politykę pieniężną, w końcu wyjdą z tej sytuacji obronną ręką - uważa Marcell Mihályfi, Partner, Head of Office Asset Management, Adventum Group.

Marcell Mihályfi, Partner, Head of Office Asset Management, Adventum Group.

Firma jest aktywnym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na polskim rynku. Ostatnie akwizycje należącego do Adventum funduszu Penta to: Sky Tower we Wrocławiu, portfel parków handlowych Tesco z 18 nieruchomościami na Węgrzech i w Czechach oraz Wola Retro w Warszawie.

- Wierzymy w polski rynek. Nasza strategia inwestycyjna jest konserwatywna - dodaje uważa Marcell Mihályfi.

Ekspert przyznaje, że w tej chwili Adventum bada możliwości inwestowania w sektor PRS w Polsce.

- PRS to bardzo szczególny produkt. Ciągle nowy. W mniejszych miastach, jak Szczecin czy Lublin nie ma wielu takich inwestycji. Tymczasem dla nas ważny jest operator. Nasze projekty dobrze działają dlatego, że przy każdym mamy bardzo dobre lokalne zespoły zarządzające. Dlatego zadajemy sobie pytanie, czy uda się uzyskać taki sam poziom obsługi w przypadku PRS-u - tłumaczy Marcell Mihályfi.

Który sektor nieruchomości ma lepsze finansowanie?

W obecnym kryzysie dwie klasy aktywów: PRS i logistyka mają względnie dobre szanse na uzyskanie finansowania w bankach.

- Rozmowa na temat finansowania tych inwestycji może być łatwiejsza niż na przykład obiektów sektora sprzedaży detalicznej - przyznaje Stan Kubáček, Managing Director, Head of Investment Eastern Europe Heimstaden.

Stan Kubáček, Managing Director, Head of Investment Eastern Europe Heimstaden.

Firma aktywnie pracuje nad refinansowaniem - głównie aktywów skandynawskich.

- W ostatnich 12-18 miesiącach, licząc od początku wojny w Ukrainie, udało nam się refinansować zadłużenie wynoszące 2 mld euro. Mam nadzieję, że w tym roku uzyskamy także finansowanie bankowe dla projektu polskiego - dodaje Stan Kubáček.

Zdaniem eksperta, Heimstaden ma przewagę konkurencyjną w rozmowach z bankami, ponieważ portfel grupy jest duży i zdywersyfikowany na dziesięć krajów.

Fundusze gotowe na taksonomię

Problemów z finansowaniem inwestycji w Polsce nie ma także United Benefits Holding.

- Niemieccy inwestorzy instytucjonalni chcą z nami inwestować w Polsce, biorąc na siebie ryzyko walutowe. Warto dodać, że mają duże wymagania, jeśli chodzi o ESG, dlatego przygotowujemy zarówno w Niemczech, jak i w Austrii fundusze gotowe na taksonomię. Jesteśmy już do tego przygotowani także w Polsce - tłumaczy Michael Deutsch, Development Manager United Benefits Holding.

Firma skupia się na sektorze biurowym w segmencie value add, również w miastach regionalnych.

Michael Deutsch, Development Manager United Benefits Holding.

- Przekształcenie budynków pochodzących z lat 90. w obiekty spełniające wymogi ESG nie jest proste, ale to część naszej strategii budowania wartości. Interesuje nas także rynek najmu instytucjonalnego, który bardzo dobrze zaczyna się rozwijać - tłumaczy Michael Deutsch.

Firma planuje inwestycje w sektorze modułowych mieszkań na wynajem.

- Ten system pozwala budować etapami, ponosząc stosunkowo niewielkie koszty i spełniając wyzwania związane z ESG. Rozpoczęliśmy takie realizacje w Niemczech i w Austrii. Chcielibyśmy w ciągu roku lub dwóch lat wprowadzić go także do Polski. Szukamy w tej chwili działek. Inwestorzy są gotowi - zapowiada Michael Deutsch.

