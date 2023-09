Trudno jest dzisiaj namówić do inwestycji w Polsce tradycyjnych inwestorów z Anglii, USA czy Niemiec, ale pojawiło się u nas sporo alternatywnego kapitału - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners.

Polska jest białą plamą w Europie nie tylko pod względem rozwoju PRS-u, ale w ogóle jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe.

Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych pojawili się nowi gracze m.in. z Europy Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz inwestorzy azjatyccy.

Rynek nieruchomości czeka na wynik wyborów, ale nie z powodów politycznych, lecz dlatego, że być może będzie miało to wpływ na to, co zrobi bank centralny.

- Rynek wciąż jeszcze jest trochę niepewny, choć inwestorzy przyzwyczaili się do wojny w Ukrainie i ten element wydaje się już nie wpływać na decyzje inwestycyjne. Wszyscy czekają na to, co się wydarzy w Ameryce, w Europie oraz w Polsce jesienią w kwestii obniżki stóp procentowych - tłumaczy Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners.

Rynek czeka z pewnością też na wynik wyborów, ale nie z powodów politycznych, lecz dlatego, że być może będzie miało to wpływ na to, co zrobi bank centralny.

PRS dogoni magazyny?

Czy magazyny utrzymają w przyszłości pozycję ulubieńca inwestorów? Głównym kandydatem do zdetronizowania logistyki jako targetu inwestycyjnego mógłby być PRS. W końcu Polska jest białą plamą w Europie nie tylko pod względem rozwoju tego sektora, ale w ogóle jeśli chodzi o potrzeby mieszkaniowe.

- Polacy mieszkają nie tylko na małych metrażach, ale też w starej substancji budowlanej. Poza tym, mamy wysokie stopy procentowe oraz niewiele osób ma wkład własny. To powoduje, że rynek PRS-owy jest bardzo głęboki i taki będzie przez dłuższy okres, choć trudno w niego inwestować - wyjaśnia Maciej Dyjas.

Jak dodaje, kupowanie projektów od różnych deweloperów jest procesem długotrwałym i dosyć kosztownym.

- Dlatego modele, które łączą dewelopera, czyli głównego dostarczyciela produktu z platformą inwestującą, mają bardzo dobre perspektywy rozwoju - uważa Maciej Dyjas, Managing Partner and Co-owner w Griffin Capital Partners.