Jak sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie wpływają na atrakcyjność inwestycyjną sektora nieruchomości w Polsce? - Sytuacja jest niepewna, ale na rynku pojawiają się dobre okazje - ocenia Maximilian Sauermann z amerykańskiego funduszu Madison.

Jedno z najczęściej zadawanych dziś pytań na rynku nieruchomości komercyjnych dotyczy tego, w jaki sposób obecna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie wpływają na postrzeganie i atrakcyjność inwestycyjną nieruchomości w Polsce.

Wolumen transakcji na rynku nieruchomości w Polsce i Europie spadł, wielu inwestorów wstrzymało się z inwestycjami.

Podczas Property Forum 2023 poznaliśmy perspektywę amerykańskiego inwestora na rynku nieruchomości - Kamil Kowa z Savills rozmawiał z Maximilianem Sauermannem, wiceprezesem funduszu inwestycyjnego Madison International Realty, doświadczonym inwestorem w Stanach Zjednoczonych.

Pięć lat temu Madison zainwestował w wieżowiec Warsaw Spire w Warszawie.

Madison International Realty prowadzi wspólne projekty z Griffin Capital Partners.

ZOBACZ ROZMOWĘ KAMILA KOWY, SAVILLS Z MAXIMILANEM SAUERMANNEM, MADISON, KTÓRA ODBYŁA SIĘ PODCZAS PROPERTY FORUM 2023:

- W sektorze pojawia się wiele problemów makroekonomicznych, które dotyczą Polski i innych krajów. Są także kwestie związane z sytuacją geopolityczną, szczególnie wojną w Ukrainie - wymienia Maximilian Sauermann, Madison.

Dla nas jest to interesujący czas na rynku nieruchomości. Wolumen inwestycji spadł, sytuacja jest niepewna, jeśli chodzi o inwestycje w Polsce, ale to oznacza, że na rynku pojawiają się ciekawe okazje - wyjaśnia Maximilian Sauermann.

Sauermann opowiada, że zespół funduszu Madison co drugi miesiąc stara się być w Polsce. - Naszym zdaniem rynek w Polsce jest dość odporny. Wierzymy, że zyski z sektora są atrakcyjne, szczególnie w porównaniu do Europy Zachodniej. Szukamy różnych możliwości i okazji - mówi.

Maximilian Sauermann pytany o branże, którymi zainteresowany jest fundusz, wskazuje m.in. na logistykę i branżę przemysłową. - To dla nas nadal atrakcyjna klasa aktywów. Jeśli chodzi o biura, tutaj bardzo przebieramy. Kompleks Warsaw Spire był świetną transakcją, ale jeśli mamy dalej inwestować w przestrzeń biurową w Polsce, to raczej w okazje - tłumaczy. Dodaje, że Madison przygląda się także sektorowi PRS.

Zawsze inwestujemy z partnerami, bo potrzebujemy być mocno zakotwiczeni lokalnie. W Polsce mamy szczęście, bo mamy bardzo silnych partnerów i chcemy te relacje kontynuować - wyjaśnia Sauermann.

Jeśli chodzi o Europę, Madison inwestuje m.in. w Polsce i w Niemczech. Czy będzie rozszerzać swoją działalność na kraje sąsiadujące? - Jesteśmy obecni również w innych krajach Europy, szczególnie jeśli chodzi o logistykę - w Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Jeśli chodzi o ekspansję na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, wszystko zależy od lokalnego kontekstu. Dla nas relacje z lokalnymi partnerami są naprawdę kluczowe, więc będzie to zależało od tego, jakie są konkretne możliwości - opowiada.

Sauermann zapytany o to, czy rentowność z inwestycji na rynku nieruchomości w Polsce spada, odpowiada, że to zależy od klasy aktywów i wolumenów transakcji. - W ciągu ostatnich 6-8 miesięcy nie było dużej transakcji biurowej w Warszawie. Rozglądamy się za dobrymi cenami i jest to dość trudne zadanie - mówi. - Jeśli chodzi o inne klasy aktywów, jak na przykład logistyka, wszystko będzie zależało od inflacji i tego, co się będzie działo ze stopami procentowymi - podsumowuje.