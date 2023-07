Z kryzysem wizerunkowym borykają się obecnie nie tyle poszczególni deweloperzy, ile cała branża. Co można więc zrobić, by odwrócić tę negatywną percepcję, a przynajmniej złagodzić jej skutki? - o tym Joanna Tauber, prezes zarządu Tauber Promotion.

Jednym z aspektów, które zdecydowanie wpływają negatywnie na postrzeganie deweloperów, jest wszechogarniająca tabloidyzacja informacji.

Kluczowe może być wprowadzenie i nagłośnienie samoregulacji branży.

Na poprawę wizerunku niebagatelny wpływ ma, m.in. spójna i przejrzyście prowadzona komunikacja, coraz silniej przenoszona do mediów społecznościowych.

U podstaw tej sytuacji leży toczący się od zawsze spór o to, czy mieszkanie jest dobrem, czy towarem.

- Pogłębia go zdecydowanie głęboki niedostatek liczby mieszkań dostępnych na rynku, niewydolność państwa i samorządów w stworzeniu solidnej bazy mieszkań komunalnych, które mogłyby zaspokoić potrzeby osób niezdolnych do samodzielnego (bądź wspomaganego kredytem) zakupu mieszkania - uważa Joanna Tauber. - Z drugiej strony, nasza narodowa cecha, którą jest bezinteresowna zawiść wobec wysokości marż (zwłaszcza brutto) deklarowanych w wynikach finansowych spółek w rynku nieruchomości również nie sprzyja poprawie postrzegania spółek deweloperskich - dodaje.

Jak twierdzi, kolejnym aspektem, który zdecydowanie wpływa negatywnie na postrzeganie deweloperów, jest wszechogarniająca tabloidyzacja informacji. Ukute swego czasu przez redaktora Financial Times powiedzenie „when it bleeds – it leads” okazuje się dziś bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek, wzmacniana dodatkowo oddolnymi działaniami różnego rodzaju aktywistów. W efekcie, marginalne w istocie zjawiska stają się wielokrotnie wiodącymi tematami w mediach, a korzystne dla społeczności inwestycje są skutecznie i na długi czas blokowane przez grupy niezadowolonych.

Co można więc zrobić, by odwrócić tę negatywną percepcję, a przynajmniej złagodzić jej skutki?

Oczywiście, wszystkich problemów nie da się rozwiązać na poziomie branży. Spółki komercyjne nie są w stanie wyręczyć państwa w uzdrowieniu sytuacji. Są jednak działania, które firmy deweloperskie mogą podjąć na rzecz poprawy swojego wizerunku - mówi Joanna Tauber.

Pierwszą kwestią, która nasuwa się w tej sytuacji jest wprowadzenie i nagłośnienie samoregulacji branży.

- Takie rozwiązanie zastosował z dobrym skutkiem przemysł farmaceutyczny. Podaję ten przykład nie bez powodu, bowiem w przypadku farmy mamy do czynienia z podobnym dylematem, dotyczącym społecznych aspektów działania firm z tej branży. O tym, że zdrowie jest prawem nie trzeba nawet dyskutować. Jakie kroki podjęto? Po wielu zarzutach o korumpowanie lekarzy i stosowanie nieuczciwych praktyk w badaniach klinicznych wprowadzono ścisłe reguły dotyczące kwot i rodzajów wsparcia, które firmy farmaceutyczne mogą oferować medykom, zaostrzono też zasady dotyczące etycznego aspektu badań klinicznych. Warto przy tym dodać, ze rozwiązania legislacyjne w tej mierze (które jednakowoż powstały) były następstwem, a nie przyczyną działań, które podjęły same firmy wytwarzające leki - mówi ekspertka PR.

- Stworzono i szeroko nagłośniono kodeksy dobrych praktyk, a związki branżowe same zaczęły piętnować ich łamanie. Nie oznacza to, że wyeliminowano wszelkie nieprawidłowości – dokonano jednak zmiany paradygmatu percepcji: dzięki działaniom związków branżowych przemysł jak taki uwolnił się od piętna „powszechnej korupcji” i praktyk z repertuaru doktora Mengele, a pojawiające się, nieliczne w sumie doniesienia o łamaniu prawa nabrały racjonalnych proporcji, wpływając bezpośrednio na wizerunek sprawcy, a nie całej gałęzi przemysłu - wyjaśnia Joanna Tauber.

- Wewnętrzne kodeksy mogłyby zapobiegać stosowaniu przez poszczególne spółki kruczków prawnych, które przynoszą wstyd całej branży (słynne parkingi dla niepełnosprawnych), a w dodatku skutkują radykalnymi i niekiedy zbyt daleko sięgającymi rozwiązaniami legislacyjnymi, jak to się stało np. w przypadku głośnej ostatnio ustawy mającej na celu „walkę z patodeweloperką” - dodaje.

Zaangażowanie społeczne kluczowe

Innym rozwiązaniem, w które również zastosowała firma jest dobrze zdefiniowane i szeroko zakrojone zaangażowanie społeczne. Zaznaczyć przy tym trzeba, że w jej przypadku było to znacznie trudniejsze, choćby z powodu mocno ograniczających regulacji dotyczących wszelkich form promocji.

- Deweloperzy mają w tym obszarze znacznie szersze pole do popisu. Oczywiście, należy docenić obserwowane już na rynku działania społeczne poszczególnych firm lub oddziałów regionalnych PZFD. Brakuje jednak spektakularnych i szeroko zakrojonych kampanii, ukierunkowanych nie tylko na obszar ekologii (co w obliczu prawodawstwa unijnego staje się już obowiązkiem), lecz uderzających w strunę wrażliwości społecznej. Ideałem byłaby, oczywiście, deweloperska akcja na miarę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szczegóły powinny stać się pochodną szerokiego konsensusu spółek zrzeszonych w związku - mówi Joanna Tauber.

Spójna i transparentna komunikacja

Na poprawę wizerunku niebagatelny wpływ ma także spójna i przejrzyście prowadzona komunikacja, coraz silniej przenoszona do mediów społecznościowych.

Jak wynika z szeroko prowadzonych badań, ich użytkownicy przykładają coraz większą wagę do prawdziwości i autentyczności prezentowanych materiałów. - „Surowe”, „nieobrobione” filmy i zdjęcia przemawiają do odbiorców znacznie silniej niż wymuskane treści korporacyjne. Trend ten podejmują też – w ślad za mediami cyfrowymi – również te tradycyjne, widząc w tym skuteczną drogę do świadomości odbiorców. Co to oznacza dla deweloperów? Choćby przewartościowanie myślenia o wizualizacjach. Głośna w ostatnim czasie stała się „wpadka” jednego z deweloperów, który prezentując na pięknych grafikach planowane osiedle na Ursynowie… zręcznie pominął znajdującą się w pobliżu stację Trafo. Do obszaru anegdotycznego przeszedł zaś warszawski „żagiel” Liebeskinda, który rażąco różni się od tego, co było prezentowane na wizualizacjach - mówi ekspertka.

Wiele jest opinii, które doceniają ogromny rozwój prowadzonej przez deweloperów komunikacji w mediach społecznościowych. To prawda – postęp w tej dziedzinie jest więcej niż zauważalny. Jednak tym, czego nadal mi brakuje – a z badań wynika, że jest to trend, który zdecydowanie się umacnia – jest interaktywny charakter tej komunikacji (nie mówię przy tym o możliwości korespondencji z konsultantem w sprawie ew. zakupu nieruchomości), który dawałby użytkownikom poczucie sprawczości i wpływu - zaznacza Joanna Tauber.

- Wyzwań i możliwości działania jest wiele. Nadszedł jednak czas, gdy ich podjęcie przestało być wyborem, a staje się koniecznością, niezbędną do odbudowy pozycji branży deweloperskiej w percepcji społecznej - dodaje.