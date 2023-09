Sektor usług biznesowych to dziś miejsce pracy dla ok. 430 tys. osób, co oznacza 8-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku - przekazuje Anna Berczyńska z ABSL.

Rynek usług dla biznesu odnotowuje wzrost liczby inwestycji i firm wchodzących na rynek.

Wzrasta także porfolio kompleksowości usług sektora dla międzynarodowych korporacji.

Wzrasta także porfolio kompleksowości usług sektora dla międzynarodowych korporacji.

Z punktu widzenia rynku biurowego, usługi dla biznesu są jednym z kluczowych punktów elastycznego rozwoju firm.

