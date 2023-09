Nie można patrzeć na inwestycję przez pryzmat szkła, stali i wylanego betonu. Projektując miasta i nieruchomości przyszłości, warto korzystać z dobrych wzorców i procedur.

ESG, odpowiedzialność społeczna i idea 15-minutowego miasta to główne składowe miast przyszłości.

Tworząc miasta przyszłości, należy wziąć pod uwagę wybory młodego pokolenia.

W tworzeniu projektów miastotwórczych ważny jest aspekt kulturowy.

O tym, jakich nieruchomości potrzebują miasta rozmawiali prelegenci Property Forum.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding wymienia dwa aspekty, które należy brać pod uwagę, projektując inwestycje przyszłości. Pierwszy to szeroko pojęte kwestie środowiskowe, w tym odpowiedzialność społeczna inwestycji, redukcja śladu węglowego i ESG.

W tym duchu trzeba myśleć nie tylko o każdej inwestycji, którą się dzisiaj buduje, ale także o projektach już istniejących – przekonuje Sebastian Suchodolski.

Drugim aspektem jest idea miasta 15-minutowego. – Mieszkańcy, najemcy i użytkownicy oczekują, oprócz dogodnej lokalizacji, zapewnienia w najbliższym otoczeniu inwestycji wszystkich niezbędnych do życia usług i funkcji – dodaje Head of Leasing Cavatina Holding. - To dwa filary dobrej i atrakcyjnej inwestycji – podkreśla Sebastian Suchodolski.

Udział w wydarzeniach ważnych dla miasta pozwala tworzyć zupełnie inne środowisko pracy i uzyskać pozytywny odbiór inwestycji – podsumowuje Krzysztof Witkowski.

, prezes zarządu, kładzie nacisk na jeszcze inny ważny element miastotwórczy. – Trzeba patrzeć na swoje inwestycje w taki sposób, by wpisywały się w tkankę miejską, ale nie z punktu widzenia architektów czy budownictwa. Kluczowy jest aspekt kulturowy – podkreśla, wskazując na potrzebę dialogu z mieszkańcami.

Sprawdzone rozwiązania wracają w nowej odsłonie

Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate przestrzega, by w stosowaniu nowych idei i wdrażaniu całej puli związanych z nimi procedur, nie wyłączać racjonalnego myślenia.

Za pięć lat możemy mieć do czynienia z kolejnymi trendami, które zostaną „ubrane” w warstwę nowych procedur – podkreśla Bartłomiej Solik.

Jak zauważa, wiele współczesnych idei czerpie z przeszłości. Partner zarządzający TDJ Estate podał przykład Osiedla 1000-lecia w Katowicach, które od dekad spełnia wszystkie funkcje miasta 15-minutowego.

Nie twórzmy na siłę nowych rozwiązań, spójrzmy w przeszłość, czerpmy z dobrych przykładów, które znalazły już zastosowanie w rzeczywistości – apeluje Bartłomiej Solik.

Jakub Stankiewicz, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju, Yareal Polska, zwraca uwagę na nasz potencjał i pozytywne aspekty powrotów do idei miasta 15-minutowego.

Wyszliśmy z zamkniętych osiedli, zmieniają się nasze nawyki, wychodzimy do kawiarni, szukamy relacji międzyludzkich. Polska postrzegana jest jako coraz bardziej zielony i bezpieczny kraj. Dobrze, że takie idee wracają, bo dzięki nim miasta mogą się dobrze rozwijać – mówi Jakub Stankiewicz.

Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi, przypomina, że już XIX-wieczna Barcelona była zaprojektowana według zasad 15-minutowego miasta.

Projekt powstał na długo przed tym, zanim ktoś wpadł na pomysł nazwania tej idei mianem 15-minutowego miasta – zaznacza Adam Pustelnik.

Młodzi mają głos

Zdaniem prelegentów, tworząc miasta przyszłości, należy również wziąć pod uwagę wybory młodego pokolenia.

- Zakładając, że w przyszłości praca nadal będzie głównym źródłem dochodu, to młodzi ludzie będą zapełniać biurowce, kupować mieszkania i chodzić do restauracji – mówi Sebastian Suchodolski.

Elastycznie w przyszłość

Jak przekonuje Paweł Rojek, prezes zarządu Rafin, mówiąc o przyszłości nie powinno się oceniać jej przez pryzmat naszych codziennych doświadczeń.

Tym, co wyznacza możliwości, jest zaangażowanie inwestora i miasta, a to niewielka cząstka tego, co determinuje naszą przyszłość – mówi Paweł Rojek.

– Do tego dochodzi wiele faktów, np. geopolitycznych, których nie dostrzegamy albo nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Najlepszym przykładem jest inwazja Rosji w Ukrainie, która dosłownie "przeorała" nasz świat i zmieniła rzeczywistość – mówi prezes zarządu firmy Rafin, wskazując na następstwa wojny, w tym zwiększony popyt na mieszkania na wynajem. – Trudno przewidzieć, gdzie powstaną nowe centra przemysłowe świata, gdzie będzie rozwój technologiczny – pyta.

Wskazuje również największe wyzwanie dla biurowców – rozwój sztucznej inteligencji, która ukształtuje naszą gospodarkę, system zarządzania czy świadczenia usług.

Praca może stać się przywilejem. A zatem przyszłość tworzą obszary, których my do końca nie definiujemy, ale które będą wiązały się z zagospodarowaniem wolnego czasu – podsumowuje Paweł Rojek.

Jak dodaje Bartłomiej Solik, kluczowa będzie elastyczność. – W przypadku różnych nieprzewidywalnych zdarzeń, najbardziej istotną może okazać się gotowość do szybkiej zmiany planów i umiejętność przystosowania się do nowych czasów – mówi.