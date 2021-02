Tétris stawia na ekspansję w czasach pandemii

– Rozwój planowaliśmy już od dłuższego czasu, a kraje Europy Środkowo-Wschodniej były brane pod uwagę jako potencjalne rynki ekspansji. Niestety musimy się z tym rozwojem mierzyć w czasach trudnych, jakimi jest pandemia. Nie ukrywam, że takie czasy przynoszą dla nas też pewne możliwości i sytuacje - mówi Rajmund Węgrzynek pytany o ekspansję w czasach pandemii.

– Nasi klienci działają w różnego rodzaju sektorach. Wielu inwestorów i właścicieli centrów handlowych musi myśleć o ich rewitalizacji i zmianach, co też może być dla nas potencjalną formą współpracy – dodaje Rajmund Węgrzynek.

Dyrektor zarządzający na Polskę i region CEE Tétris zwraca także uwagę na kształtujące się nowe tendencje rynkowe i rosnące zainteresowanie sektorem mieszkań na wynajem. – Kilku z bardzo dużych właścicieli centrów handlowych kieruje znaczne środki na rozpoczęcie procesów związanych z budową mieszkań na wynajem – zauważa.

Lokalne rynki i ich specyfika

Rajmund Węgrzynek podkreślał specyfikę lokalnych rynków, na którą składają się różne etapy rozwoju konkretnych segmentów. - W przypadku społeczeństwa niemieckiego ponad 60 proc. mieszkańców żyje i mieszka w mieszkaniach wynajmowanych – mówi ekspert.

Znajomość lokalnej specyfiki ma również ogromne znaczenie w odniesieniu do rozwijania działalności Tétris na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. – Wszystkie dobre praktyki, które zadziałały w Polsce, w dużej mierze są do zaimplementowania w innych krajach, w których rozpoczęliśmy aktywność – przekonuje Węgrzynek, jednocześnie podkreślając, że państwa te są na różnym etapie rozwoju i zupełnie inaczej jest w nich rozwinięty rynek nieruchomości. Inaczej wygląda też rynek inwestycyjny. - Na przykład sektor magazynowy na Węgrzech potrzebuje gigantycznego rozwoju. Jeżeli chodzi o szeroko rozumiane mieszkalnictwo w Rumunii – jest ono rozwijane w sposób znikomy. W całym 20 mln kraju buduje się rocznie mniej mieszkań niż w Warszawie. Każdy z tych rynków pokazuje różne możliwości. (…) Dobre praktyki z Polski i to wszystko, co się tu udawało przenieść i próbować implementować w danym kraju, biorąc pod uwagę rozsądek i kulturę danego państwa, jego społeczeństwa i tego wszystkiego, co pewne aktywności na danym rynku mogą przynieść – konkluduje.

1

2