Tadeusz Truskolaski: musimy odzwyczajać się od życia, do którego przywykliśmy

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i szef Unii Metropolii Polskich









Dodano: 20 kwi 2020 10:58

To nie jest nawet krok w tył, ale cofnięcie do początku transformacji - mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i szef Unii Metropolii Polskich, pytany o przyszłość samorządów. - Żeby to odbudować, trzeba będzie kolejnych dziesiątków lat. Tak naprawdę z dnia na dzień musimy odzwyczajać się od życia, do którego przywykliśmy. Organizowaliśmy mnóstwo imprez, eventów, przeznaczaliśmy pieniądze na działalność organizacji pozarządowych, na dotacje dla klubów sportowych, stypendia itd. To były dziesiątki milionów złotych, których dziś nie ma - dodaje samorządowiec.