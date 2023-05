Szukacie nieruchomości w okazyjnych cenach? Pierwszy raz w Polsce są przypadki "distressed sales", czyli nieruchomości wystawionych na sprzedaż po okazyjnej cenie. Nie było tego przy poprzednich kryzysach - uważa Jacek Wachowicz, Catella Poland WPP.

Rynek inwestycyjny odżył na kilka kwartałów po największej panice związanej z pandemią. Inwestorzy, których popyt był zakumulowany, przystąpili do zakupów.

Przyszły jednak nowe bodźce, które go wyhamowały: przerwanie łańcuchów dostaw, inflacja, a następnie wojna. To znacznie ostudziło zapał do kupowania.

Prezes dodaje, że zjawisko to nie było widoczne przy poprzednich kryzysach w Polsce. To na razie pojedyncze przypadki, ale się pojawiają.

Niektóre podmioty przeinwestowały, zapadać zaczęły zobowiązania, widać potrzebę działań naprawczych. To głównie projekty w stadiach predeweloperskich, banki ziemi, których zakupy finansowane były pożyczonym pieniądzem - wylicza Jacek Wachowicz, CEO Catella Poland WPP.

Catella oferuje kapitał pomostowy

Catella Poland WPP przygląda się takim przypadkom. Ma za sobą kapitał Catelli, który może szybko aktywować.

- Prężnie działamy w obszarach, w których występuje potrzeba wejścia z kapitałem pomostowym czy naprawczym. Jako inwestor z silną strukturą zarządzania inwestycjami, chcemy w takich przypadkach uczestniczyć także w procesie inwestycyjnym, deweloperskim. Zamierzamy pełnić funkcję współinwestora, kogoś, kto może szybko zrozumieć, gdzie leży problem inwestycji i wspomóc partnerów finansowo - tłumaczy Jacek Wachowicz.

Firmę interesują projekty z różnych sektorów rynku nieruchomości zlokalizowane w całym kraju.

- W przypadku projektów portfelowych nie widzimy też przeszkód, żeby inwestować w aktywa położone także w innych krajach CEE. Mamy już na oku pierwsze przedsięwzięcia, które chcemy realizować w tej formule - przyznaje Jacek Wachowicz, CEO Catella Poland WPP.

Catella działa w 14 krajach

Catella przejęła w maju 2022 r. kontrolny pakiet udziałów w Warsaw Property Partners, niezależnej spółce oferującej kompleksowe zarządzanie inwestycjami w nieruchomości.

Obecnie firma funkcjonuje w Polsce jako Catella Poland WPP. Catella jest wiodącym specjalistą w zakresie inwestycji w nieruchomości i zarządzania funduszami, prowadzącym działalność w 14 krajach. Grupa zarządza aktywami o wartości ponad 13 miliardów euro. Catella jest notowana na Nasdaq Stockholm.