Bałtowski Kompleks Turystyczny od 2004 roku jest najpopularniejszą atrakcją w woj. świętokrzyskim i jedną z najlepszych w Polsce.

To idealne miejsce zarówno na jednodniowy pobyt, jak i rodzinny weekendowy wypad.

Frekwencja gości odwiedzających Bałtowski Kompleks Turystyczny stworzyła naturalną potrzebę rozbudowy zaplecza noclegowego w okolicy.

Polacy pokochali parki rozrywki. Jakim odzewem wśród odwiedzających cieszy się Bałtowski Kompleks Turystyczny?

Zdecydowanie tak. Parki rozrywki cieszą się ogromną i niesłabnącą popularnością wśród Polaków. Myślę, że ich fenomen polega na tym, że cechuje je mnogość atrakcji, które bawią nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

Jurapark Bałtów zaprasza. Fot. Jurapark Bałtów

Bałtowski Kompleks Turystyczny niewątpliwie ten warunek spełnia, jednak jego koncepcja nieco różni się od koncepcji typowego Parku Rozrywki. Misja Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego brzmi „bawimy ucząc, uczymy bawiąc rozwijając dziecięcą wyobraźnię”. W naszej działalności, niezmiernie ważnym jest aspekt edukacyjny. Poza parkiem zabaw, w którym dzieci mogą dać upust swojej energii korzystając z karuzel, trampolin i innych urządzeń, tworzymy miejsca, w którym mogą doświadczać przyrody, zdobyć wiedzę na temat dinozaurów, które niegdyś stąpały po bałtowskiej ziemi, a także wziąć udział w warsztatach tematycznych. Nasi Goście to „Odkrywcy”, którzy zwiedzając nasz obiekt przeżywają prawdziwą przygodę.

Można dać upust swojej energii korzystając z karuzel. Fot. Jurapark Bałtów

Miernikiem tego jakim odzewem cieszy się Bałtowski Kompleks Turystyczny jest niewątpliwie fakt, iż zyskaliśmy już po raz kolejny tytuł lidera w rankingu najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w województwie świętokrzyskim.

Jakie nowe atrakcje czekają na gości Parku Bałtów w tym sezonie, wiosna-lato 2023?

Nie ustajemy w rozwoju. W tym sezonie wzbogacamy Park Zabaw o nowe urządzenia – na hali, która wieczorami będzie pracować jako wrotkarnia za dnia pojawią się samochodziki elektryczne Bumper Cars. To samochodziki „zderzaki”, zapewniające zabawę rodem z wesołego miasteczka! Ale to nie wszystko, już w majówkę rusza nowa atrakcja – Słowiańskie Wzgórze. Wzdłuż ścieżki edukacyjnej staną wielkoformatowe rzeźby, które powstają podczas cyklicznych plenerów rzeźbiarskich.

Docelowo powstanie blisko 40 rzeźb przedstawiających słowiańskie bóstwa i władców Polski. Alejka edukacyjna prowadzi przez nasze dwie atrakcje – Wioskę Czarownic i Polskę w Miniaturze. To jednak dopiero zapowiedź miejsca, które swój potencjał zaprezentuje w przyszłym sezonie letnim.

Polska w miniaturze. Fot. Jurapark Bałtów

W tym roku na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego odbędzie się również wiele wydarzeń – koncerty, zloty tematyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia sportowe. Jednym z nich jest impreza rozpoczynająca wakacje, czyli ORW Festiwal - Oficjalne Rozpoczęcie Wakacji - to wydarzenie przyciągające tysiące miłośników muzycznych brzmień i pozytywnej energii z całej Polski. Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku i już wtedy frekwencja w ciągu jednego dnia koncertowego przekroczyła 4 tysiące osób. ORW Festiwal to muzyczne doznania, uniesienia i emocje na światowym poziomie, a wszystko to za sprawą czołowych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej!

Które atrakcje cieszą się największym powodzeniem wśród dzieci, a które wśród dorosłych?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Najczęściej wybieranym wariantem biletów przez naszych Gości, jest Pakiet Kompleksowy - umożliwiający korzystanie ze wszystkich atrakcji naszego obiektu. Oferta jest na tyle rozbudowana, że każdy znajdzie coś dla siebie, a ogromną jej wartością jest fakt, że dorośli i dzieci mogą z nich korzystać wspólnie i w kreatywny sposób pielęgnować relacje.

Julita Łata, dział marketingu, Bałtowski Kompleks Turystyczny. / fot. mat. pras.

Kompleks oferuje nie tylko moc atrakcji, ale także zapewnia miejsca, w których można dobrze zjeść i komfortowo wypocząć. Planujecie rozwój zaplecza gastronomiczno-wypoczynkowego?

Na terenie naszego obiektu, swoje miejsce znalazły naprawdę wyjątkowe obiekty gastronomiczne. W zeszłym roku, działalność rozpoczął Browar Bałtów. Jest to pierwszy w Polsce browar tematyczny, gdzie oprócz samego zasmakowania złotego trunku, można również na żywo obserwować proces warzenia piwa. Menu restauracji Browar Bałtów jest szczególne. Zostało stworzone w taki sposób, by podbić aromat piwnych trunków i zachwyca podniebienia nawet najbardziej wymagających smakoszy. Warto wspomnieć, że w każdą sobotę w Browarze Bałtów odbywa się Devil’s Funk, czyli wieczory z muzyką na żywo, gdzie występują członkowie kolektywu soul service, nierozłącznie związani z płytami winylowymi.

Kolejnym miejscem, gdzie oferowane są pyszne dania w niepowtarzalnej atmosferze jest restauracja Bałtowski Zapiecek. Jest to miejsce skierowane do fanów kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Bałtowski Zapiecek to nie tylko polska kuchnia, ale też tradycja i gościnność. Karta, która została przygotowana przez naszego Szefa Kuchni charakteryzuje się tym, że została stworzona w oparciu o tradycje kulinarne regionu świętokrzyskiego. To miejsce zachwyca nie tylko aranżacją, ale także iście rodzinną atmosferą.

Pobyt w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym bardzo trudno zakończyć po jednym dniu. Fot. Jurapark Bałtów

A oprócz wspomnianych restauracji -, gdzie Goście sami komponują swoje danie, Wioska Rybacka- smażalnia ryb, kawiarnia, gdzie można napić się pysznej kawy, a oprócz tego zjeść domowe ciasto. W sezonach wysokich, oferta gastronomiczna jest jeszcze bardziej urozmaicona. Nasi Goście, tak naprawdę na każdym kroku natrafiają na punkty gastronomiczne, gdzie można zatrzymać się, by zjeść wyśmienite gofry, lody itp.

Atrakcji jest tutaj tyle, że warto rozważyć wykupienie jednego, czy kilku noclegów, by nacieszyć się oglądaniem modeli dinozaurów w JuraParku i żywych zwierząt w Zwierzyńcu albo poszaleć w Parku Zabaw.

Kompleks oferuje nie tylko moc atrakcji, ale także zapewnia miejsca, w których można komfortowo wypocząć. Zajazd Przystocze, Kraina Poraj, Ranczo, Camper Park, pole namiotowe oraz kamper do wynajęcia to mnóstwo opcji dla rodzin z jednym dzieckiem lub kilkorgiem pociech.

Kompleks oferuje moc atrakcji. Fot. Jurapark Bałtów



W pobliżu Waszego parku funkcjonuje kilka hoteli. Współpracujecie ze sobą?

Frekwencja Gości odwiedzających Bałtowski Kompleks Turystyczny stworzyła naturalną potrzebę rozbudowy zaplecza noclegowego w okolicy. Z kolei my - jako obiekt dysponujący atrakcjami, które owych turystów przyciągają uznaliśmy, iż z uwagi na to, jak wiele nas łączy - musimy zacząć działać razem i wzajemnie się wspierać. To stało się czynnikiem, który wpłynął na stworzenie programu „Ambasador JuraParku”. Jest to projekt skupiający obiekty noclegowe w regionie (agroturystyki, zajazdy i hotele).

Jednym z punktów współpracy jest to, iż Goście, którzy skorzystają z oferty noclegowej obiektu należącego do programu „Ambasador” kupują bilet do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego tylko raz a bilet pozostaje ważny przez wszystkie dni pobytu. Nasza relacja z właścicielami obiektów układa się bardzo dobrze. Chętnie dzielą się oni materiałami reklamowymi naszego obiektu i go promują na własnych stronach internetowych czy mediach społecznościowych.

W parku można spotkać dinozaury. Fot. Jurapark Bałtów

Czy już macie plany jak rozwijać Bałtowski Kompleks Turystyczny, by był jeszcze atrakcyjniejszy dla odwiedzających?

Tak. Przede wszystkim, chcielibyśmy kontynuować zasadę, którą kierowaliśmy się dotychczas, a jest nią tworzenie i rozwijanie najlepszego miejsca turystyki rodzinnej z wartościami edukacyjnymi. Działamy na wielu obszarach, by ciągle udoskonalać nasz obiekt, tak by stawał się on coraz lepszy i atrakcyjniejszy dla naszych Gości. Możemy już oficjalnie wspomnieć, o jednym z wielu kroków podjętych w stronę realizacji wizji Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego, jako kompleksowego miejsca wypoczynkowego dla rodzin z dziećmi i nie tylko.

Z dumą możemy pochwalić się nową inwestycją jaką jest 4-gwiazdkowy hotel ze spa w samym sercu Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Miejsce to jest tworzone z myślą o rodzinach z dziećmi. Dlatego w jego wnętrzu i okolicy będą znajdowały udogodnienia dla najmłodszych i różnorodne strefy zabaw. Jednak ważnym klientem będzie również klient biznesowy. Tego rodzaju hotel w centrum obiektu rozrywkowego, sprzyjał będzie organizacji pobytów integracyjnych dla pracowników. Budowa hotelu jest dużym krokiem w kierunku nakreślonego przez nas celu – czyli stworzenia z Bałtowa rozpoznawalnej w całym kraju miejscowości wypoczynkowej.