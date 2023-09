Zainteresowanie gruntami typu brownfield będzie rosło. Znamy już realizacje projektów mieszkaniowych, mixed-use oraz handlowych. Teraz przyszedł czas na logistykę ostatniej mili - tłumaczy Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO.

W Warszawie nowa powierzchnia biurowa będzie wciąż potrzebna. Zmienia się natomiast jej charakter.

Rynki takie, jak Polska i Niemcy, ze względu na znaczące banki gruntów inwestycyjnych, są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne w Europie w kontekście trendu relokacji produkcji.

ESG już w znacznym stopniu wpłynęło na rynek nieruchomości. Świadczy o tym m.in. przyrost podaży certyfikowanych, zielonych budynków, które stopniowo obejmują kolejne sektory branży.

Projekty na terenach typu brownfield realizują m.in. najbardziej aktywni deweloperzy magazynowi, tacy jak: Panattoni, Hillwood, MLP, P3 czy 7R, co stanowi ważny aspekt w kontekście strategii ESG.

Często lokalne władze są bardziej skłonne do współpracy przy gruntach typu brownfield. Z tego względu rośnie popularność rewitalizacji - nie tylko pojedynczych nieruchomości, ale także całych kwartałów miejskich, a projekty tego typu sprzyjają zachowaniu charakteru miejsca i są pozytywnie odbierane przez lokalne społeczności - tłumaczy Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO.

Praca hybrydowa rewolucjonizuje biura, firmy optymalizują powierzchnie, mamy w Warszawie lukę podażową – czy te sygnały oznaczają, że będzie się budowało coraz mniej biurowców?

Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO: Warszawa jest obecnie najaktywniejszym polskim miastem pod względem nowo powstającej powierzchni biurowej. Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. w budowie znajdowało się ok. 230 tys. mkw. Warszawa jako stolica kraju jest głównym ośrodkiem biznesowym i akademickim w Polsce – nowa powierzchnia biurowa będzie wciąż potrzebna. Zmienia się natomiast jej charakter. Wprowadzenie powszechnej pracy hybrydowej w wyniku doświadczeń związanych z pandemią wpłynęło na zmianę myślenia o aranżacji biura.

W odpowiedzi na pracę hybrydową jeszcze bardziej popularny stał się system hot desków. To pozwoliło na uwolnienie części przestrzeni i zagospodarowanie jej np. jako przestrzeń rekreacyjną, do pracy wspólnej, kreatywnej. Oczywiście część firm zdecydowała się na optymalizację, poprzez zmniejszenie swojej powierzchni przy kolejnej umowie czy przeznaczenie części powierzchni na podnajem, jednak dla wielu najemców optymalizacja oznaczała przede wszystkim rearanżację biura, aby lepiej dopasować przestrzeń pracy do potrzeb swoich pracowników.

Nearshoring, friendshoring, reshoring – czy te zjawiska już dzieją na polskim rynku magazynowym, czy na razie tylko o nich głośno mówimy i na nie czekamy?

Reshoring i friendshoring to zjawiska pokrewne do nearshoringu – pierwsze z nich dotyczy relokacji działalności zza granicy do kraju, natomiast drugie odnosi się do lokowania produkcji w krajach powiązanych politycznie, gospodarczo lub militarnie. Przykładem friendshoringu może być przeniesienie produkcji wiązek elektrycznych MAN z Ukrainy do Polski.

Niektóre firmy produkcyjne zaczęły już uruchamiać procesy związane z przenoszeniem produkcji bliżej swoich rynków zbytu – warto też wspomnieć o Polpharmie, która na skutek zawirowań związanych z pandemią zdecydowała o przeniesieniu części łańcucha dostaw do Europy.

Choć trend ten jeszcze nie ma przełożenia na dużą liczbę transakcji, wiele procesów jest w trakcie realizacji lub przygotowania. Jest to potwierdzeniem faktu, że rynki takie, jak Polska i Niemcy, ze względu na znaczące banki gruntów inwestycyjnych, są postrzegane jako najbardziej atrakcyjne w Europie w kontekście trendu relokacji produkcji.

Galerie handlowe redefiniują swój model biznesowy, a retail parki powstają jak grzyby po deszczu. Czy rynek handlowy nam się spolaryzuje na tani, dyskontowy w retail parkach oraz drogi, ekskluzywny w śródmiejskich galeriach handlowych?

Rynek powierzchni handlowych w Polsce jest rynkiem dojrzałym, co oznacza, że jako klienci mamy do wyboru szereg różnorodnych formatów na zakupy: wielkopowierzchniowe centra handlowe, parki handlowe, centra wyprzedażowe, sklepy w projektach wielofunkcyjnych czy przy ulicach handlowych. Dodatkowo, mamy możliwość zrobienia większości zakupów online, bez wychodzenia z domu. W odróżnieniu od centrów handlowych, oferta zakupowa parków handlowych jest dość podstawowa – to najczęściej kilka, kilkanaście sklepów z produktami tzw. pierwszej potrzeby, takimi jak artykuły spożywcze, kosmetyki, elektronika. Tylko w nielicznych parkach handlowych znajdziemy ofertę modową.

Popularność parków handlowych nie opiera się wyłącznie na ich konkurencyjności cenowej, a przede wszystkich na dostępności i wygodzie – położone są blisko gęsto zaludnionych osiedli mieszkaniowych lub w lokalizacjach dobrze widocznych z głównych dróg.

W przypadku mniejszych miejscowości parki handlowe są często jedyną nowoczesną powierzchnią handlową w mieście. Przynoszą korzyść dla mieszkańców, którzy mogą zrobić większość podstawowych, codziennych zakupów w jednym miejscu - tłumaczy Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO.

Nie należy oczekiwać polaryzacji rynku w kierunku galerii handlowych o wyłącznie ekskluzywnym charakterze. Oferta centrów handlowych pozostanie bogata i zróżnicowana, dopasowana do różnych grup klientów. Przykładowo, pamiętajmy, że dyskonty niespożywcze świetnie radzą sobie się nie tylko w parkach handlowych, ale także w centrach handlowych.

ESG – co polski rynek nieruchomości w ostatnich 12 miesiącach zrobił w tym kierunku? Bo może tylko się uczył tego, jak wdrożyć tę filozofię prowadzenia biznesu?

ESG już w znacznym stopniu wpłynęło na rynek nieruchomości, a przede wszystkim formę nowej bądź modernizowanej zabudowy. Standardem staje się uwzględnianie założeń zrównoważonego rozwoju, jeśli nie na etapie doboru lokalizacji budynku, to na etapie jego projektowania. Samo wdrażanie inteligentnych i ekologicznych komponentów nie jest niczym nowym i w obiektach typu prime takie rozwiązania stosowane są od dekad. O wyraźnej tendencji zmian informuje przede wszystkim przyrost podaży certyfikowanych, zielonych budynków, które stopniowo obejmują kolejne sektory branży.

Jak silnym driverem będzie zagospodarowanie brownfieldów, które dobrze wpisują się w zrównoważony rozwój miast i biznesu?

Zainteresowanie gruntami typu brownfield w największych aglomeracjach w Polsce nasiliło się i będzie wciąż rosło w kolejnych kwartałach, głównie z uwagi na brak gruntów niezabudowanych. Inwestorzy ze wszystkich sektorów coraz odważniej podchodzą do realizacji projektów na tych terenach. Znamy przykłady wielu realizacji projektów mieszkaniowych, mixed-use oraz handlowych. Obecnie przyszedł czas na logistykę ostatniej mili, która również potrzebuje lokalizacji jak najbliżej aglomeracji. Tego typu działki charakteryzują się zwykle atrakcyjnym położeniem i są dobrze skomunikowane.

Poza tym często lokalne władze są bardziej skłonne do współpracy przy gruntach typu brownfield, które mogą negatywnie wpływać na wizualny odbiór miasta, prawda?

Tak, z tego względu rośnie popularność rewitalizacji - nie tylko pojedynczych nieruchomości, ale także całych kwartałów miejskich, a projekty tego typu sprzyjają zachowaniu charakteru miejsca i są pozytywnie odbierane przez lokalne społeczności. Wśród najbardziej popularnych transformacji wyróżnić można nie tylko najbardziej charakterystyczne stołeczne projekty: Browary Warszawskie, Fabrykę Norblina i Elektrownię Powiśle, ale także inwestycje w miastach regionalnych: Stocznię Cesarską i Garnizon w Gdańsku, Monopolis, Księży Młyn i WIMĘ Widzewską Manufakturę w Łodzi, Nowy Rynek w Poznaniu, Browar Lubicz w Krakowie czy Nowy Wełnowiec w Katowicach. Projekty na terenach typu brownfield realizują również najbardziej aktywni deweloperzy magazynowi, tacy jak: Panattoni, Hillwood, MLP, P3 czy 7R, co stanowi ważny aspekt w kontekście strategii ESG.