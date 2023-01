Pojawiły się nowe trendy, które zdominują rynek mieszkań w abonamencie w 2023 roku. O nowościach i zmianach w tej branży mówi Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent.

Inflacja i wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych nadal będą się przyczyniać do zwiększonego popytu na wynajem.

Młodzi ludzie są bardziej zainteresowani doświadczaniem szerszego poczucia wspólnoty.

Wzrastać będzie udział cudzoziemców na polskim rynku najmu.

Ludzie będą zastępować dotychczasowe prowizoryczne biura domowe bardziej długoterminowymi i wygodnymi konfiguracjami.

Jak twierdzi Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent, po kilku latach dobrej koniunktury na rynku sprzedaży mieszkań, rok 2023 dla wielu potencjalnych nabywców będzie się wiązał raczej z odkładaniem marzeń na później. Inflacja i wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych nadal będą się przyczyniać do zwiększonego popytu na wynajem.

Ludzie codziennie biorą śluby, rozwodzą się, przeprowadzają, aby opiekować się starszymi członkami rodziny czy zmieniają miejsce zamieszkania w związku z nowymi możliwościami rozwoju zawodowego i jedną z najważniejszych rzeczy jest dla nich to, czy mogą pozwolić sobie na mieszkanie, które odpowiada ich potrzebom - twierdzi Sławomir Imianowski.

Już teraz najemcy mieszkań w Polsce pochodzą z różnych grup wiekowych. Choć najczęściej są to Millenialsi i pokolenie Z, dla którego wynajmowane mieszkanie jest pierwszą niezależną przestrzenią życiową po opuszczeniu domu rodzinnego, może się okazać, że także osoby z pokolenia Baby Boomers zwrócą się ku najmowi, który będzie bardziej odpowiadał ich potrzebom i budżetowi – pozwoli uniknąć wysokich kosztów zakupu lub kłopotów z utrzymaniem własnego lokum. Według prezesa Resi4Rent będzie to oznaczało zmiany w rodzajach oferowanych mieszkań i usług.

Starsi mieszkańcy będą oczekiwać jeszcze większej dostępności i wygody – coraz częściej poszukiwane będą windy, podjazdy, poręcze w łazienkach i inne udogodnienia. Równolegle na znaczeniu zyskają projekty segmentu premium. Młode pokolenie bardzo świadomie i otwarcie podchodzi do kwestii finansów i z jednej strony szuka oszczędności oraz długoterminowych korzyści, a z drugiej ma apetyt na bardziej dopasowane rozwiązania spełniające ich ambicje. W pełni wyposażone, gotowe do zamieszkania lokale, do których można się wprowadzić zabierając ze sobą jedynie laptopa, rodzinne zdjęcia i ulubionego zwierzaka, a do tego atrakcyjna lokalizacja plus pakiet dodatkowych usług, pozwolą im budować poczucie satysfakcji z osiągnięcia pewnego statusu.

- Młodzi ludzie są też bardziej zainteresowani doświadczaniem szerszego poczucia wspólnoty. To pokolenie ludzi otwartych, nastawionych na różnorodność, równość i integrację. Chcą żyć w wielokulturowym środowisku. Doceniają wartość dobrego sąsiedztwa i spotkań z ludźmi o podobnym stylu życia. Jednak socjalizacja nie oznacza dla nich wspólnych pomieszczeń, a raczej angażujące przestrzenie zewnętrzne oraz wydarzenia pozwalające na budowanie relacji z sąsiadami i poczucia przynależności. Cenią sobie wygodny, zrelaksowany, aktywny społecznie i odpowiedzialny środowiskowo styl życia, co znajduje odzwierciedlenie w ich wyborach mieszkaniowych - zauważa Sławomir Imianowski. - W tym pokoleniu rośnie także potrzeba więzi z najbliższym otoczeniem – decyzja o tym, gdzie zamieszkać, zależy nie tylko od konkretnego obszaru, ale także od tego, co znajduje się wokół przyszłego domu. Generacja Z woli mieszkać blisko pracy, szkoły, rozrywki i życia nocnego, a blisko oznacza dla nich dotarcie do ulubionych miejsc w 15 minut spaceru, jazdy rowerem lub komunikacją miejską.

Według Sławomira Imianowskiego wzrastać będzie także udział cudzoziemców na polskim rynku najmu. - Na naszych osiedlach liczba klientów pochodzących z zagranicy tylko w ciągu minionego roku wzrosła z 25 do ponad 30 proc. i dzieje się tak nie tylko za sprawą obywateli Ukrainy, ale także coraz częściej przybywających do Polski specjalistów z innych krajów, rosnącego środowiska ekspatów, pracowników korporacji, dla których najem od profesjonalnego podmiotu jest najbezpieczniejszą i najlepszą alternatywą dla najmu prywatnego. Rzeczywistość wyprzedza wcześniejsze prognozy, a wielokulturowość polskich miast kształtuje się w przyśpieszonym tempie, na które nie byliśmy do końca przygotowani. Zwiększający się udział PRS w polskim rynku najmu, będzie szansą na napływ osób o dużych kompetencjach zawodowych, społecznych i kulturowych, a tym samym rozwój i tworzenie coraz bardziej zglobalizowanych, wielokulturowych i otwartych na świat polskich miast - mówi prezes.

Praca zdalna, model hybrydowy czy elastyczna organizacja czasu pracy to już nie tylko czasowe rozwiązania, a fakty. W związku z tym ludzie będą zastępować dotychczasowe prowizoryczne biura domowe bardziej długoterminowymi i wygodnymi konfiguracjami. - W warunkach spowolnienia gospodarczego więcej osób będzie też prawdopodobnie podejmować się dodatkowych zajęć przy kuchennym stole. Przejście na pracę z domu oraz wzrost liczby rodzin wynajmujących mieszkania będzie miał wpływ na rodzaje przestrzeni, których będą poszukiwać najemcy, np. elastycznych powierzchni, w których można bez problemu zaaranżować domowe biuro oraz wygodnie “przełączać się” między trybem pracy a trybem pozazawodowym. W tym kontekście wzrośnie również znaczenie przestrzeni zewnętrznej. Nie musi ona oznaczać dużego podwórka, ale patio lub mały ogródek, widok z okna i zieleń w okolicy będą w cenie - podkreśla Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent.

Rosnące koszty będą miały też wpływ na to, w jaki sposób deweloperzy, inwestorzy i zarządcy nieruchomości utrzymają rentowność swoich firm. Chociaż popyt na mieszkania na wynajem będzie rósł, branża zmierzy się z takimi wyzwaniami jak wysokie stopy procentowe, wysokie koszty budowy i spowalniająca gospodarka. Prawdopodobnie największym motorem zmian będzie wzrost znaczenia ESG. Począwszy od efektywności zarządzania już na etapie projektowania i budowy, poprzez finansowanie, aż po działalność operacyjną, kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego będą ważną częścią decyzji biznesowych - mówi Sławomir Imianowski.

Obejmuje to wszystko – od redukcji emisji dwutlenku węgla po różnorodność i integrację społeczną. Rynek w 2023 będzie nagradzał tych, którzy rozwijają swoje portfele w sposób zrównoważony, odpowiadający na potrzeby coraz bardziej świadomych i wymagających klientów, zapewniając jednocześnie wysoki poziom świadczonych usług.