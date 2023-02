Ryzyko tzw. spalenia sprzedaży nieruchomości wciąż istnieje. Gdy nie znajdzie się nikt chętny, obiekt jest postrzegany jako trudny lub taki, który bez sukcesu czekał na zbycie, co wpłynie na poziom cen w kolejnej rundzie, jeśli do niej dojdzie.

- U nas inwestor nie tylko nie otrzyma satysfakcjonującej ceny, ale jeszcze na dodatek istnieje ryzyko tzw. spalenia sprzedaży. Gdy nie znajdzie się nikt chętny, obiekt będzie postrzegany jako trudny lub taki, który już bez sukcesu czekał na zbycie, co wpływa na poziomy cen w kolejnej rundzie, jeśli do niej w ogóle dojdzie - tłumaczy Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.

Galerie handlowe zaczęły się sprzedawać

Dlatego Savills IM nie rekomenduje dzisiaj sprzedaży nieruchomości komercyjnych, dlatego że sentyment rynkowy nie sprzyja utrzymywaniu cen, które są równe wartościom kapitałowym.

- Prognozy wskazują, że w związku z tym w pierwszej połowie 2023 r. obrót będzie gorszy i płynność na pewno mniejsza. W drugiej połowie roku - jeśli nic niepokojącego się nie wydarzy - sytuacja powinna być już lepsza - wyjaśnia Piotr Trzciński.

Najlepsze sytuacja jest w retailu. - Pod koniec ubiegłego roku zauważalne było ożywienie i to nie tylko jeśli chodzi o transakcje dotyczące parków handlowych, ale zaczęły się też sprzedawać galerie handlowe - dodaje ekspert.

Zdaniem Piotra Trzcińskiego, negatywna opinia inwestorów o polskim rynku nieruchomości komercyjnych jest niewspółmierna do rzeczywistych problemów, z jakimi się mierzy, ale to powinno się wkrótce zmienić.

Małe magazyny miejskie na celowniku Savills IM

W zeszłym roku Savills IM przeanalizował kilkanaście różnych projektów i żadnego nie kupił.

- Baliśmy się, że trafimy w zły moment, jeśli chodzi o korektę cenową. Mówiąc kolokwialnie - nie chcieliśmy złapać spadającego noża. To oczywiście nie oznacza, że przestaliśmy się przyglądać. Nie zmieniliśmy też strategii w kwestii możliwego developmentu. Mamy źródło kapitału, który do 25 proc. wartości możemy przeznaczyć na budowę magazynów miejskich. Czekamy na sprzyjający moment - przyznaje Piotr Trzciński.

Dodaje, że jednak dzisiaj finansowanie budowy magazynu, szczególnie bez najemców, jest ryzykowne.

- Nie wiadomo, jaki poziom czynszów założyć, ani jak szybko uda się obiekty wynająć. Dodatkowo nieznany jest ostateczny koszt budowy dewelopera i kwota do rozliczenia na koniec procesu - wylicza Piotra Trzciński.

Jednocześnie, jak podkreśla szef Savills IM, na rynku zaczyna być dużo wolnych projektów.

- Od około trzech miesięcy obserwujemy, może jeszcze nie wysyp, ale na pewno zwiększoną liczbę obiektów gotowych do nabycia od deweloperów. Poza tym, coraz częściej pojawiają się zapytania o finansowanie alternatywne, co sugeruje problemy z uzyskaniem go w tradycyjny sposób. Ta tendencja nie dotyczy tylko małych magazynów miejskich. Prym wiedzie mieszkaniówka - opisuje Piotr Trzciński.

Opodatkowanie PRS: nie tędy droga

Na celowniku Savills IM nadal znajduje się PRS, ale na razie niepokój budzi sytuacja legislacyjna i przecieki z ministerstwa finansów m.in. o dodatkowym opodatkowaniu każdego mieszkania powyżej szóstego i ograniczeniach czasowych w ich kupowaniu.

-To zupełnie nie ten kierunek. Inwestorzy zagraniczni pochodzący z rynków, na których ten sektor jest płynny, są w stanie zaakceptować różne rzeczy, w tym m.in. regulacje czynszów. Ona nie jest zła, jeśli nie będzie w długoterminowym horyzoncie oderwana od czynszów rynkowych. Daje nawet inwestorom stabilność przychodu i zwiększa szansę na utrzymanie najemcy, bo jest górna granica stawki, której nikt nie przekroczy. To eliminuje ryzyko kosztowe i wakatu. Są rynki, na których tę operację przeprowadzono mądrze, np. w Wielkiej Brytanii - tłumaczy Piotr Trzciński.

Tymczasem opodatkowanie hurtowe mieszkań spowoduje wyłącznie mniejszą ich dostępność dla najemców i nadal wyższy koszt, dlatego że deweloperzy przerzucą ten podatek na koszt najmu, a inwestorzy na cenę, jaką są w stanie zapłacić.

- Ostatnim podmiotem, który na tym ucierpi będą fundusze, pierwszym - najemcy - uważa Piotr Trzciński, Head of Poland Savills Investment Management.