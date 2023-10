Budowanie ekologiczne w Polsce jest możliwe, ale mało popularne. Brakuje motywacji. W przetargach nikt nie pyta o ślad węglowy. Mało kto go w ogóle mierzy. Z kolei inwestorzy i architekci, którzy chcą ratować planetę, tracą czas w urzędach.

Polska jest jednym z nielicznych krajów, które - poza efektywnością energetyczną - nie mają żadnych systemów motywacji dla tych, którzy chcą wykorzystywać zrównoważone rozwiązania w budownictwie.

- W przetargach nikt nie pyta o ślad węglowy. My go w ogóle nawet nie mierzymy - zwracał uwagę Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement podczas sesji Precop 28 „Zrównoważone budownictwo”.

Gdzie jest ślad węglowy w przetargach?

Jak dodaje ekspert, klienci, którzy oczekują - powszechnych na całym świecie - deklaracji środowiskowych zdarzają się może dwa, albo trzy razy w roku.

Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement. Fot. PTWP.

- Tymczasem nie potrzebujemy bardzo kosztownych zmian, żeby uzyskać duży progres. Wystarczą drobne korekty oraz wykorzystywanie tego, co już mamy, czyli np. ujęcia śladu węglowego w postępowaniach przetargowych - proponuje Andrzej Losor.

To ma być jeden z czynników budujących przewagę konkurencyjną. Oczywiście nie wystarczy, by osiągnąć poziom net zero, ale pozwoli ograniczyć emisję o 30-40 proc.

- Technologie są dzisiaj szeroko dostępne. Nie ma żadnej bariery. Problemem jest to, że dla legislatorów nie jest to istotny czynnik - podkreśla Andrzej Losor.

Na szczęście rozwija się też bardzo optymistyczny trend. - W ciągu kilku ostatnich 7- 10 tygodni odbyliśmy z naszymi klientami tyle rozmów na temat możliwości dekarbonizacji budownictwa, że pobiliśmy rekord, bo przez pięć ostatnich lat nie widzieliśmy takiego zainteresowania tym tematem - przyznaje Andrzej Losor.

Nadciąga fala renowacji

Kwestia śladu węglowego jest kluczowa także dla już istniejących budynków. Stowarzyszenie Fala Renowacji walczy o to, by Polska osiągnęła 3-procentowy poziom renowacji budynków rocznie.

Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji. Fot. PTWP.

- Zgodnie z ekspertyzami powinien on doprowadzić do dekarbonizacji pełnego zasobu nieruchomości w 2050 r. To jest potężne wyzwanie, ponieważ podobno tylko 1 proc. budynków jest dzisiaj modernizowanych. Tak naprawdę nie ma na ten temat szczegółowych danych. Na pewno w niektórych województwach ten wskaźnik jest dużo niższy - tłumaczy Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji.

Ekspertka podkreśla, że jeżeli nie zmodernizujemy budynków, które w Unii Europejskiej pochłaniają prawie 40 proc. energii i generują ok. 36 proc. emisji CO2, to możemy się pożegnać z dekarbonizacją i celami, które UE nam stawia.

- Pociąg dekarbonizacji już dawno ruszył. Zamiast się na niego obrażać, powinniśmy do niego wskoczyć, bo zostaniemy w tyle, co będzie miało potężne konsekwencje dla całej gospodarki. Nie możemy sobie na to pozwolić - uważa Justyna Glusman.

Ekologiczne budowanie nie jest trudne

Budowanie ekologiczne jest możliwe, ale mało popularne. Nie pomaga dość powszechna na rynku maniera postrzegania budynku komercyjnego w bardzo krótkiej perspektywie.

Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA. Fot. PTWP.

- Dzieje się tak dlatego, że 95 proc. biurowców powstaje według modelu: zbudować, zasiedlić i szybko sprzedać. W tym schemacie postępowania nie ma miejsca na zielone motywacje - tłumaczy Mirosław Czarnik, prezes zarządu GPP SA.

Poza tym, jak dodaje prezes, nikt nie sprawdza żadnych deklaracji. A przecież są budynki, które zużywają 384 kWh na metr kwadratowy przez rok, a inne tylko 53 kWh. Różnica jest ogromna.

- W Polsce buduje się już budynki plusenergetyczne, czyli produkujące więcej energii niż same zużywają oraz takie, które nie wykorzystują tej z zewnątrz na ogrzewanie. Jeśli więc ktoś dzisiaj buduje biurowiec i mówi, że potrzebuje on ogrzewania, albo musi za nie płacić wysokie rachunki, to coś jest nie tak - wyjaśnia Mirosław Czarnik.

Dodaje, że 11 kWh rocznie wynosi zapotrzebowanie w biurowcach GPP na ogrzewanie. To jest mniej niż 1 kWh miesięcznie na metr kwadratowy.

- Można wykorzystać te wzorce, a nawet je poprawić, bo zawsze łatwiej po kimś coś robić - przyznaje Mirosław Czarnik.

Chaos jest energochłonny

Dlaczego budowanie miast jest dzisiaj nieefektywne i energochłonne?

- Ponieważ w Polsce wciąż obowiązuje trend budowania budynków, a nie miast. Tymczasem każdy osobny obiekt ma dużo większy wpływ na środowisko. Trzeba wokół niego zaaranżować teren, który niekoniecznie jest wygodną przestrzenią publiczną. W związku z tym mamy wszechogarniający chaos. Dzisiaj nie ma żadnych zasad. Każdy buduje jak mu się podoba - uważa Tomasz Konior, architekt, właściciel Konior Studio.

Tomasz Konior, architekt, właściciel Konior Studio. Fot. PTWP.

Dodatkowo, jak podkreśla, wszelkie regulacje nie służą temu, aby ten trend zatrzymać. Tymczasem przed II wojną światową budowano miasta w trosce o tkankę miejską. Ulice tworzyły siatkę, a między nimi powstawały kwartały zabudowy. Podstawowym modelem były kamienice w zwartym układzie. Tylko wyjątkowe budynki, jak: urzędy, pałace czy kościoły postawały oddzielnie. Całości dopełniały place i parki.

- Moim zdaniem, wszelkie opowieści o zielonym budownictwie w kontekście tego, co od lat 50. trwa u nas do dzisiaj, jest skazane na porażkę. Osobne domy z definicji będą bardzo energochłonne. Rozproszona zabudowa oznacza też zawłaszczanie kolejnych terenów. Dlatego modernizm w kontekście energooszczędności budowania jest w dużej mierze przekleństwem - opisuje Tomasz Konior.

Jak dogęścić miasta?

Na problem rozlewania się miast oraz wielu pustych, niezagospodarowanych działek śródmiejskich zwraca też uwagę Marta Sękulska-Wrońska, architekt, partner, CEO WXCA.

Marta Sękulska-Wrońska, architekt, partner, CEO WXCA. Fot. PTWP.

- Trudności, na jakie napotyka inwestor, chcąc zainwestować na gruncie w zurbanizowanej tkance, zniechęcają go, dlatego najczęściej wybiera greenfield, bo jest po prostu łatwiejszy- opisuje Marta Sękulska-Wrońska.

Tylko nieliczni próbują mimo sporych przeciwności.

- Niestety bardzo często, spiesząc na ratunek naszej planecie, tracą czas w urzędach, udowadniając, że coś się da zrobić inaczej niż do tej pory. Wiedzę techniczną mamy, podobnie jak możliwości, natomiast za tą mocą sprawczą nie nadąża filar zielonego budownictwa, czyli legislacja - tłumaczy Marta Sękulska-Wrońska.

Ostrożnie z recyrkulacją materiałów budowlanych

Dekarbonizacja powiązana jest bardzo ściśle z recyrkulacją materiałów budowlanych.

Elżbieta Dagny Ryńska, członek Komisji Klimatycznej UN GCNP, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Fot. PTWP.

- Tymczasem rekcyrkulacja nie oznacza, że wtórne surowce będą wykorzystywane w kolejnych budynkach. Mogą stać się komponentem następnych materiałów budowlanych. Jednak wtórne wykorzystanie wiąże się z bardzo dużym obszarem niewiedzy. Nie wiemy, w jaką reakcję chemiczną mogą wchodzić poszczególne składniki - zwraca uwagę Elżbieta Dagny Ryńska, członek Komisji Klimatycznej UN GCNP, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

To duży obszar badawczy, do tej pory niezgłębiony, który powinien stanowić jeden z głównych elementów badań przemysłu chemicznego we współpracy z budowlanym.

W sesji Zrównoważone budownictwo podczas konferencji Precop 28 wzięli udział:

Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP SA

Elżbieta Dagny Ryńska, członek Komisji Klimatycznej UN GCNP, profesor, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca, Stowarzyszenie Fala Renowacji

Tomasz Konior, architekt, właściciel, Konior Studio

Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor marketingu i komunikacji, Górażdże Cement SA

Marta Sękulska-Wrońska, architekt, partner, CEO, WXCA

Moderacja: Małgorzata Burzec-Lewandowska, redaktor naczelna, PropertyDesign.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyNews.pl

Robert Posytek, redaktor naczelny, PropertyNews.pl, zastępca redaktora naczelnego, PropertyDesign.pl