Wojna w Ukrainie powoduje, że zagraniczni turyści i biura podróży mają wątpliwości, czy w naszym kraju jest bezpiecznie. Polska Organizacja Turystyczna chce dotrzeć do osób opiniotwórczych i przekonać ich, że warto do nas przyjeżdżać.

Polska jest ukazywana jako kraj, który wystawił pomocną rękę do Ukrainy. Jednak wojna toczy się tuż za naszą wschodnią granicą, co rodzi obawy o bezpieczeństwo turystyki i spotkań biznesowych. Bez zagranicznych turystów i przyjazdów biznesowych hotele w Polsce nie mogą funkcjonować tak, jak kiedyś.

- Jako Polska Organizacja Turystyczna zdecydowaliśmy się na bezpośrednie dotarcie do osób opiniotwórczych. W tej chwili prowadzimy bardzo szeroką kampanię wśród blogerów, vlogerów, dziennikarzy turystycznych, których zapraszamy do Polski. To oni właśnie relacjonują swój pobyt, pokazując Polskę bezpieczną, piękną i godną tego, aby tutaj przyjechać rodzinnie lub biznesowo - mówił podczas Property Forum 2022 Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.