Jaki przepis na przyciągnięcie inwestorów ma Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna? Dr Janusz Michałek, prezes KSSE uważa, że najlepszą receptą na kryzys są inwestycje w kompetencje.

Polska wygrała wiele projektów inwestycyjnych w związku ze skracaniem łańcuchów dostaw, przenoszeniem wielkich biznesów z dalekiej Azji do Europy.

W walce o międzynarodowych inwestorów grunt, infrastruktura i dobre położenie to już jednak za mało.

Dla międzynarodowego biznesu lokującego projekty inwestycyjne w Polsce najważniejsze są kadry.

Sytuacja geopolityczna i ekonomiczna jest teraz trudna. Na inwestorów czekają takie wyzwania jak niepewność rynkowa, rosnąca inflacja, wojna za wschodnią granicą. W jaki sposób polscy inwestorzy powinni szukać w tych wyzwaniach szans i jak swoją szansę stara się wykorzystać Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna? W trakcie tegorocznego Property Forum zapytaliśmy o to Janusza Michałka, prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

My jako Polska już wygraliśmy wiele projektów inwestycyjnych w związku ze skracaniem łańcuchów dostaw, przenoszeniem wielkich biznesów z dalekiej Azji do Europy, gdzie najlepszym wyborem często okazuje się Polska, w tym województwo śląskie i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. - mówi Janusz Michałek.

- Powtarzam więc inwestorom i mojemu zespołowi: Szukajmy szans. Stwórzmy dodatkowe warunki, aby inwestycje przyszły do nas. I to się dzieje. Patrząc na to, że trzy kwartały mamy już za sobą, wydaje się, że ten rok nie będzie gorszy niż poprzedni. - dodaje.

Prezes KSSE dodał, że tak jak jeszcze kilkanaście lat temu Polsce i rynkowi śląskiemu zależało na jakimkolwiek miejscu pracy, tak dzisiaj, aby walczyć o inwestora międzynarodowego grunt, infrastruktura i dobre położenie nie wystarczą. Odpowiedź to: kadry, kadry i jeszcze raz kadry.

Od kilku lat inwestujemy ogromne środki w działania miękkie, takie jak studia dualne, klasy branżowe, branżowe centrum umiejętności. Tworzymy szkołę międzynarodową. To inwestycja w przyszłość. Dzisiaj inwestor, który do nas przyjeżdża, pyta przede wszystkim, z kim będzie pracował, jakich będzie miał ludzi. Kompetencje są najważniejsze.

