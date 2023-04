System elektroenergetyczny niedostosowany do zielonej transformacji, niestabilny system prawny i biurokracja w Polsce odstraszają inwestorów. Zachęca wykształcona kadra - uważają uczestnicy debaty "Atrakcyjność inwestycyjna Polski" podczas EEC 2023.

Uczestnicy debaty "Atrakcyjność inwestycyjna Polski" rozmawiali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach na temat wad i zalet inwestowania w Polsce.

Paweł Kurtasz, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu stwierdził, że sporym problemem są obecnie wysokie ceny energii. Podobne zdanie miał Michael Dembinski z Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej.

- W Polsce są obecne duże brytyjskie firmy, ale mniejsze i średnie są odstraszone przez nie do końca przewidywalny system prawny, a także brak dostosowania polskiej sieci elektroenergetycznej do zielonej transformacji - mówił.

Dodał, że biurokracja jest kolejną przeszkodą, bo zabiera za dużo czasu i dlatego niektórzy inwestorzy rezygnują z inwestowania w Polsce.

- Nie wygrywamy też, jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe - dodał Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Według Janusza Dziurzyńskiego, prezesa zarządu, ABSL, to, co z kolei jest mocną stroną Polski, to dostępność do dobrze wykształconych kadr.

- Mimo bolączek mamy dużo studentów, w tym zagranicznych, którzy będą tworzyć przyszłą kadrę menedżerską. Mamy ogromną przewagę na tle Europy, jeśli chodzi o ilość studentów studiujących informatykę - podsumował.

