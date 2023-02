Współpraca deweloperów z samorządami nie należy do najprostszych, ale dzięki spotkaniom udaje się tworzyć dobre inwestycje. O tym, jak w tej perspektywie wyglądają wyzwania inwestorów, mówi Anna Głowacz, dyrektor Działu Przemysłowego w Axi Immo.

Jednym z największych wyzwań na etapie przygotowywania inwestycji jest współpraca deweloperów z samorządem oraz wypracowanie wspólnej koncepcji rozwoju regionu. Ważne jest, by zapraszać inwestorów do współdziałania już na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego. Często pomijanym aspektem pomysłu na rozwój konkretnych miejsc jest niedostateczna promocja, której podstawą są choćby językowe skojarzenia, nadawanie chwytliwych nazw.

- Chodzi o to, żeby była jakaś dobra nazwa, dzięki której inwestorzy - zwłaszcza zagraniczni - wiedzieli gdzie i co to jest - podkreśla Anna Głowacz przypominając, że Axi Immo specjalizuje się także w pośredniczeniu między kontrahentami.

Zauważyła również problemy wynikające z dzisiejszej sytuacji na rynku inwestycji. - Chcemy budować więcej, mocniej, bardziej, ale rynek trochę wyhamował. Mamy sytuację gospodarczą, jaką mamy, budowało się bardzo dużo, teraz będzie mniej inwestycji. Chcemy jednak nadal przygotowywać i sprzedawać tereny przemysłowe, wynajmować i sprzedawać przestrzenie magazynowe i centra logistyczne - dodała. - Mam nadzieję, że sytuacja gospodarcza się poprawi, pojawi się dużo nowych inwestycji, żebyśmy mogli robić więcej.