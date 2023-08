Rok 2023 r. będzie jednym ze słabszych w historii sektora inwestycyjnego w Polsce. W najbliższym czasie oczekujemy zwiększenia liczby pojedynczych transakcji wobec zakupów portfelowych - tłumaczy Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO.

Po mocnej końcówce 2022 r., w pierwszej połowie 2023 r. wystąpiło spowolnienie inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce.

W ostatnich 12 miesiącach transakcje koncentrowały się przede wszystkim na rynku magazynowym, przy mniejszym udziale sektorów biurowego i handlowego.

W kolejnych dwóch, trzech latach do gry może wrócić rynek biurowy. Po okresie luki podażowej, zwłaszcza w Warszawie na rynek zostanie dostarczona nowa, atrakcyjna w oczach inwestorów, podaż.

Na których sektorach nieruchomości komercyjnych koncentrowały się w ostatnich 12 miesiącach transakcje?

Renata Osiecka, partner zarządzająca AXI IMMO: Po mocnej końcówce 2022 r., w pierwszej połowie 2023 r. wystąpiło spowolnienie inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce, głównie z powodu wysokich kosztów finansowania i niepewności światowej gospodarki. Transakcje koncentrowały się przede wszystkim na rynku magazynowym, przy mniejszym udziale sektorów biurowego i handlowego. Obecnie na rynku inwestycyjnym obserwujemy ograniczoną liczbę transakcji, która wynika z rozbieżności cenowych oraz presji na uzyskanie lepszych ofert.

Co osłabia apetyt inwestorów najbardziej?

Niezmiennie czynniki takie, jak: trwająca wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych i ogólna niepewność makroekonomiczna osłabiają apetyt inwestorów. Już w ubiegłym roku byliśmy świadkami sytuacji, w których wydłużył się także sam proces nabycia nieruchomości. Inwestorzy podchodzili do niego bardziej selektywnie, ponieważ wymagali bardziej szczegółowych analiz przed podjęciem decyzji o zakupie nowych aktywów.

Czy pojawili się na naszym rynku nowi gracze?

Analizując obecny stan rynku nieruchomości w Polsce, można zauważyć, że pomimo ogólnego spowolnienia aktywności inwestycyjnej w Europie, polski rynek nieruchomości komercyjnych w dalszym ciągu przyciąga kapitał – zarówno lokalny, jak i zagraniczny. Na rynku pozostają aktywni inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, a także nowi nabywcy z krajów bałtyckich i Skandynawii. W nieco mniejszym stopniu niż w ubiegłych latach obserwujemy również aktywność graczy ze Stanów Zjednoczonych czy Azji.

Jakie transakcje możemy uznać za kluczowe dla tego okresu?

Zacznijmy zatem od najświeższej ogłoszonej niedawno transakcji NREP -7R. Chodzi o zakup udziałów w spółce. NREP stanie się większościowym akcjonariuszem i wspólnie z 7R będzie rozwijał portfel nieruchomości. Gdybyśmy przyjęli parametr od początku 2022 r. z pewnością najciekawszą transakcją byłaby sprzedaż przez Ghelamco biurowca The Warsaw Hub za 583 mln euro, którego nowym właścicielem została firma Google. Niemniej, biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, wśród tych najważniejszych zmian właścicielskich należy wskazać przejęcie w trzecim kwartale 2022 r. przez CBRE Global Investors - należącego do Hillwood - portfela magazynowego Danica (629 tys. mkw.).

A na regionalnych rynkach?

Z kolei pod koniec 2022 r. na regionalnych rynkach biurowych Echo Investment sprzedało kompleks Face2Face Business Campus w Katowicach za 113 mln euro do czeskiego funduszu nieruchomościowego Investika i Bud Holdings. Z kolei na rynku handlowym w czwartym kwartale 2022 r. zarejestrowaliśmy transakcje, w których kupującym był fundusz NEPI Rockcastle. Nabył Forum Gdańsk (ok. 63 tys. mkw.) od Blackstone oraz Atrium Copernicus (ponad 43 tys. mkw.) w Toruniu od G City Europe. W pierwszym kwartale 2023 r. największą i najciekawszą transakcją był zakup przez P3 wrocławskiego parku Campus 39 od Panattoni.

Biura, magazyny, retail, PRS – na który z tych sektorów inwestorzy patrzą najbardziej życzliwym okiem, a który segment nie ma w ogóle powodzenia?

Patrząc z perspektywy ostatnich kwartałów największe zainteresowanie wśród zagranicznych inwestorów budził sektor magazynowy. W naszej opinii to właśnie ta klasa aktywów pozostanie najbardziej perspektywiczną w najbliższym czasie. Spodziewamy się, że w nadchodzących miesiącach popyt powinien się odbić m.in. przez fakt, że po szoku spowodowanym wzrostem czynszów, najemcy powoli przyzwyczają się do nowych stawek. Po drugie, oczekujemy na realizację zapowiadanych trendów jak near- czy friendshoring. Niemniej w kolejnych dwóch, trzech latach do gry może wrócić rynek biurowy. Po okresie luki podażowej, zwłaszcza w Warszawie, na rynek zostanie dostarczona nowa atrakcyjna w oczach inwestorów podaż.

W grupie interesujących aktywów pozostaje segment parków handlowych w średniej wielkości miastach. Na radarze inwestorów powinien znaleźć się także dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor PRS. W ubiegłych dwóch latach byliśmy świadkami kilku interesujących wejść nowych graczy, a także kilku przejęć.

Co powinno się zmienić, żeby rynek transakcyjny, ale też bezpośrednich inwestycji zagranicznych wrócił do wskaźników z czasów swojej świetności?

Rynek inwestycyjny potrzebuje przede wszystkim spokoju i ustabilizowania poziomu cen oraz stóp kapitalizacji. Na świecie obserwujemy dużo niepewności związanej z polityką monetarną i wysoką inflacją. Czynniki te niebezpośrednio wpływają na nastroje inwestycyjne i przyjmowanie postawy wyczekującej. Spodziewamy się, że 2023 r. będzie jednym ze słabszych w historii sektora inwestycyjnego w Polsce, przy czym każdy cykl kiedyś musi się skończyć. Niemniej w najbliższym czasie oczekujemy zwiększenia liczby pojedynczych transakcji wobec zakupów portfelowych. Drugą zakładaną strategią pozostanie zakup nieruchomości, w których poprzez modernizacje można wypracować wyższą wartość nieruchomości.