- Logistyka to system naczyń połączonych, gdzie ESG pełni bardzo ważną rolę i nadaje tempo zmian ku zrównoważonym rozwiązaniom - tłumaczy Magdalena Lejman, Head of PR w Rohlig Suus Logistics.

ESG wymaga kompleksowego spojrzenia na wszystkie procesy zachodzące w firmie i przeanalizowania ich wpływu na środowisko i otoczenie społeczne.

Obecnie nie tylko firmy zwracają uwagę na kwestie ESG, ale także pracowniczki i pracownicy, szczególnie ci z najmłodszego pokolenia.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki środowiskowej wymaga od przedsiębiorstwa wdrażania długofalowych rozwiązań.

ESG to także obszar działań skoncentrowany na człowieku.

ESG to obecnie moda czy konieczność?

ESG jest trudne. Wymaga kompleksowego spojrzenia na wszystkie procesy zachodzące w firmie i przeanalizowania ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na środowisko i otoczenie społeczne. To powoduje pokusę pójścia po linii najmniejszego oporu, ograniczenia się do spełnienia minimalnych wymogów formalnych i przyprawienia strategii odrobiną komunikacyjnego greenwashingu.

Ule na dachu biurowca, zasadzenie łąki kwietnej czy wspólne sprzątanie świata przez wolontariuszki i wolontariuszy w ramach integracji to naturalnie ważne i potrzebne aktywności, ale nic nie dadzą, o ile strategia biznesowa firmy nie będzie po prostu strategią zrównoważonego rozwoju.

Absolutnie nie powinniśmy traktować ESG jako kolejnego trendu, który z czasem przeminie i zostanie zastąpiony innym. Na tym etapie rozwoju nie ma już innej możliwości. Respektowanie praw pracowniczych, przestrzeganie zasad BHP, wprowadzanie najwyższych standardów compliance czy wdrażanie rozwiązań prośrodowiskowych jest obowiązkiem każdego odpowiedzialnego biznesu. Definicja zrównoważonego rozwoju mówi nam, że powinniśmy prowadzić nasze działania, w taki sposób, aby przyszłe pokolenia mogły mieć szansę na zaspokojenie własnych potrzeb. I to odnosi się nie tylko do kwestii środowiskowych czy społecznych, ale także biznesowych.

Rohlig Suus Logistics jest firmą rodzinną, w której uczciwość i zdrowe relacje są bardzo ważne – chcielibyśmy, aby życie naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, ale też partnerów biznesowych i społeczności lokalnych było dzięki nam lepsze.

Na całe szczęście myśli tak coraz więcej firm. Czujemy wręcz silną presję konkurencyjną, by starać się coraz bardziej, a wiemy, że mamy wiele do zrobienia. W ostatnim roku wydaliśmy pierwszy w naszej historii raport ESG (SUUStainability Report 2022), a aktualnie pracujemy nad kolejnym. Z prawdziwą satysfakcją zauważamy coraz większe zainteresowanie klientów możliwością obliczania śladu węglowego generowanego podczas transportu ich towarów czy takiego ułożenia łańcuchów dostaw, by wpływ na środowisko był jak najmniejszy.

Często raportowanie w zakresie ESG czy konkretne działania proekologiczne czy prospołeczne są warunkiem przystąpienia do przetargów na obsługę logistyczną. Nie sądzę, aby ten trend mógł się odwrócić, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy o due diligence łańcucha dostaw czy unijnej Taksonomii. I bardzo dobrze.

Co ważne, to nie tylko firmy zwracają uwagę na kwestie ESG, ale także pracowniczki i pracownicy, szczególnie ci z najmłodszego pokolenia. I często ten aspekt jest rozważany przez nich przy wyborze miejsca zatrudnienia. Dlatego, jeśli chcemy być pracodawcą numer jeden, to powinniśmy prowadzić naszą działalność w sposób zrównoważony, co może sprawić, że osoby pracujące w Rohlig Suus Logistics będą czuły, że dbamy o ich przyszłość.

Jak zagadnienia z obszaru ESG zmieniają rynek logistyczny?

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki środowiskowej wymaga od przedsiębiorstwa wdrażania długofalowych rozwiązań. W branży logistycznej możemy podchodzić do tego zagadnienia na wielu płaszczyznach. Już na etapie planowania łańcuchów dostaw zwracamy uwagę na możliwość wykorzystania kolei i transportu intermodalnego, a w przypadku transportu drogowego – na jak najlepsze wypełnienie przestrzeni ładunkowej, osiągane dzięki m.in. odpowiedniemu planowaniu tras.

W ubiegłym roku w transporcie drogowym udało nam się osiągnąć aż 95,3 proc. średniego wypełnienia samochodów. Uważnie dobieramy również naszych partnerów biznesowych, współpracując z przewoźnikami, których pojazdy spełniają jak najwyższe normy emisji spalin. Inwestujemy również w rozwój transportu intermodalnego – zarówno do przewozów krajowych, jak i serwisów międzynarodowych. Zauważamy, że coraz większa liczba klientów przekonuje się do tego rozwiązania.

W przypadku logistyki kontraktowej stawiamy np. na transformację naszych obiektów magazynowych. Każdy nowy obiekt posiada certyfikację BREEAM, jest wyposażony w fotowoltaikę, oświetlenie ledowe wraz z systemem DALI czy świetliki dachowe ograniczające konieczność stosowania sztucznego światła. Ograniczamy zużycie energii we wszystkich naszych obiektach i angażujemy pracowniczki i pracowników do aktywnych działań w tym zakresie.

ESG to także obszar działań skoncentrowany na człowieku. Dla nas szczególnie ważny jest aspekt work-life balance i zdrowia psychicznego. Zdrowa atmosfera i przyjazne relacje między ludźmi stanowią dla nas podstawę kultury organizacyjnej.

W Rohlig Suus Logistics, oprócz możliwości rozwoju zawodowego, szkoleń czy bogatego systemu benefitów, możemy też skorzystać programu Work & Care Academy, który pozwala nam lepiej zadbać o zdrowie psychiczne. Współpracujemy z partnerami społecznymi – w ubiegłym roku razem z Fundacją Marka Kamińskiego przeprowadziliśmy warsztaty dla dzieci pracowniczek i pracowników, dzięki którym mogły one zrozumieć swoje mocne i słabe strony i nauczyć się, jak łatwiej radzić sobie z sukcesami i porażkami.

Jesteśmy również wieloletnim sponsorem akcji Moto Mikołajki, której uczestniczki i uczestnicy zbierają paczki dla podopiecznych domów dziecka oraz chemię gospodarczą dla tych placówek.

Dostrzegamy także potrzeby naszych partnerów biznesowych – przewoźników i kierowców – z którymi współpracujemy. Wspieramy ich w prowadzeniu biznesu, oferujemy im atrakcyjny program benefitów, m.in. opiekę zdrowotną, karty paliwowe, programy rabatów, pomoc prawną czy ubezpieczenie na życie. Mamy też swój kodeks etyczny i stosowania tych samych zasad w codziennej działalności oczekujemy od wszystkich naszych partnerów.

Poszczególne składowe ESG mają taką samą wagę, takie samo znaczenie dla logistyki, czy jednak widoczne są różnice?

Logistyka to system naczyń połączonych, gdzie ESG pełni bardzo ważną rolę i nadaje tempo zmian ku zrównoważonym rozwiązaniom. Z tego też względu firmy nie powinny zamykać się na wyłącznie jeden z tych obszarów.

Tylko całościowe działanie może przynieść pożądane rezultaty.

Kwestie środowiskowe wymagają od firmy m.in. odpowiedzialnego wyboru partnerów biznesowych czy środków transportu. Dużą wagę należy również przykładać do zarządzania obiektami logistycznymi oraz efektywnego gospodarowania przestrzenią.

Z kolei o tym, jak ważna jest odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, przekonaliśmy się w momencie ataku Rosji na Ukrainę. Wybuch wojny wymagał od firm logistycznych kompletnego i natychmiastowego przeorganizowania łańcuchów dostaw, szczególnie gdy mówimy o eksporcie żywności z tego kraju czy coraz ważniejszym imporcie produktów strategicznych, takich jak paliwa. Czas ten pokazał również, jak dużą solidarność odczuwamy w naszej firmie, co zaowocowało licznymi działaniami na rzecz Ukrainy. Zorganizowaliśmy zbiórki wewnętrzne, jak równie przeznaczyliśmy ponad 1 mln złotych na wsparcie Ukrainy w tym organizację transportów humanitarnych.

Czy logistyka jest gotowa na obowiązkowe raportowanie oddziaływania na środowisko?

Rynek logistyczny poddawany jest aktualnie szeregowi różnych transformacji, również dotyczących jego oddziaływania na środowisko. Ciekawie wygląda sytuacja w Niemczech, gdzie obowiązuje już dyrektywa unijna due diligence łańcucha dostaw, zgodnie z którą firmy będą musiały brać odpowiedzialność również za kwestie związane z łańcuchem dostaw ich partnerów biznesowych.

W branży logistycznej akurat większość firm jest świadoma wyzwań i choć są na różnych etapach rozwoju, starają się dostosować do wymogów ESG. My też. Pracujemy nad kolejnym raportem ESG, rozwijamy transport intermodalny, dbamy o jak najlepsze wypełnienie naczep, stosujemy rozwiązania energooszczędne w magazynach czy prowadzimy kampanie edukacyjne dla naszych pracowniczek i pracowników. Chcemy już na etapie składania ofert wyliczać dokładną emisyjność poszczególnych transportów.

Czy poza zielonymi magazynami są jeszcze możliwe inne działania?

Oczywiście. Najgorętszym tematem w branży jest kwestia niskoemisyjnych paliw. Firmy testują pojazdy wodorowe, elektryczne, analizują ich wciąż niewystarczające na długich dystansach osiągi. Nadal brakuje też stacji do ładowania pojazdów. Cieszy coraz większa liczba inwestycji, ale niepokoimy się, czy infrastruktura nadąży za potrzebami rynku.

Na znaczeniu zyskuje kolej i umiejętne wykorzystanie transportu intermodalnego na pewno pomoże zredukować emisje do czasu pojawienia się na masową skalę rozwiązań technologicznych w zakresie paliw niskoemisyjnych.

Coraz częściej transporty morskie czy lotnicze są też realizowane za pomocą paliw ekologicznych – to jednak wciąż mało.

Myślę, że rewolucja nie dokona się bez zmiany modeli biznesowych i przeorganizowania łańcuchów dostaw. Potrzebujemy nearshoringu, potrzebujemy zmiany postaw konsumpcyjnych.

Egzotyczny owoc w plastikowym opakowaniu, przewieziony do supermarketu przez pół świata, nie stanie się ekologicznym wyborem, tylko dlatego że przypłynął na biopaliwie…

Implementacja ESG może być sposobem budowania przewagi konkurencyjnej?

Być może, choć w imię wspólnego dobra powinniśmy dążyć raczej do tego, by było to standardem rynkowym. W wielu przetargach faktycznie warunkiem dopuszczenia oferty jest spełnienie wymogów ESG, choć na razie chodzi raczej po prostu o pewien minimalny poziom dojrzałości organizacji, niż ściganie się na rozwiązania.

Nie powinniśmy rywalizować, raczej wspierać się nawzajem, by również te mniej zaawansowane w procesie firmy miały dostęp do odpowiedniego know-how i mogły stawać się coraz bardziej odpowiedzialne społecznie i środowiskowo.