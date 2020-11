Wykorzystajmy własne zasoby. REIT-y potrzebne od zaraz

Rząd powinien jak najszybciej wrócić do opracowywania i zatwierdzenia przepisów prawnych pozwalających na tworzenie i działanie REITów, bo to jest dobre dla rynku. Ta formuła inwestycyjna z sukcesem stosowana jest już od dawna w wielu krajach. Mają ją inni, więc na co my wciąż czekamy? - pisze Mariusz Poławski, ekspert ds. nieruchomości.

Poprzez uruchomienie REITów trzeba jak najszybciej aktywować przedsiębiorczość i gospodarkę. Jeśli nie możemy być pionierami, to przynajmniej naśladujmy efektywne rozwiązania. Polska nigdy nie będzie mlekiem i miodem płynąca tylko od samego debatowania i zaklinania rzeczywistości. Czas działać i uchwalać działania progospodarcze.

Uruchomienie REITów (ang. Real Estate Investment Trust), czyli funduszy inwestujących w aktywa nieruchomościowe, zapewni otwarcie dużego strumienia dopływu kapitałów. A to z pewnością pozwoli mocno przyspieszyć działalność deweloperską i da szansę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków, z czym nie możemy sobie poradzić od kilkudziesięciu lat. O dużych zasobach wolnych środków finansowych, gotowych do wykorzystania w każdej chwili, może natomiast świadczyć niedawna bardzo udana oferta publiczna akcji Allegro. Nadsubskrypcja była tak duża, że zlecenia od inwestorów prywatnych musiały zostać zredukowane niemal w 90%. Wartość całej oferty przekroczyła poziom 9 mld zł.

Trzeba wrócić do legislacji

Tymczasem od ostatniej aktywności w ramach procesu legislacyjnego mijają właśnie dwa lata. Wówczas (w październiku 2018 r.), po pierwszym czytaniu projektu ustawy i pracy w komisjach, przygotowane zostało sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości. I co? I wciąż czekamy na kolejny krok. Tylko że ta ustawa jest potrzebna już tu i teraz.

Możliwość inwestowania przez Kowalskiego

Inwestowanie w nieruchomości zawsze było traktowane jako forma bezpiecznej przystani, a ta klasa aktywów szczególnie zyskiwała na popularności w okresach kryzysu i niepewności. A takich zagrożeń w czasie pandemii koronawirusa Covid-19 z pewnością nie brakuje. Inwestowanie w nieruchomości może natomiast stawiać przed inwestorami szereg ograniczeń. Po pierwsze trzeba posiadać stosunkowo duży kapitał, żeby kupić choćby jedno mieszkanie, nie mówiąc już o całym bloku czy jeszcze większych nieruchomościach komercyjnych jak np. obiekty biurowe lub handlowe. Do tego taka inwestycja jest stosunkowo mało płynna, co również może zniechęcać. Rozwiązaniem są właśnie REITy, których akcje co do zasady są notowane na giełdzie papierów wartościowych, a inwestorzy mogą nimi obracać jak w przypadku każdej innej spółki publicznej. To otwiera możliwość inwestowania w nieruchomości każdej osobie posiadającej rachunek inwestycyjny. Dodatkowo systemowy nadzór ze strony państwowych organów finansowych zapewnia bezpieczeństwo takim inwestycjom. Uwzględniając jednocześnie, że prawie cały zysk wypracowany przez fundusze typu REIT (w projekcie polskiej ustawy jest mowa o 90%) będzie regularnie przeznaczany na dywidendę zapewni również duże zainteresowanie osób pod kątem oszczędzania na emeryturę.

