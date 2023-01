Korzystanie z rozwiązań, które będą odpowiedzią na kryzys energetyczny, dostosowanie oferty do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - to tylko wybrane trendy na 2023 rok.

W 2022 r. branża OOH w Polsce przeżywała rozkwit po czasie stagnacji spowodowanej m.in. pandemią.

Dobór odpowiednich nośników reklamowych zgodnych ze zmieniającymi się preferencjami konsumentów to kolejny trend 2023.

Działania proekologiczne zyskają także na znaczeniu w 2023 roku.

Jeden z liderów branży OOH w Polsce, agencja Recevent, na podstawie analizy rynku pokazuje trendy na nadchodzący rok.

Rok 2022 był przełomowy pod wieloma względami. Przede wszystkim branża OOH w Polsce przeżywała rozkwit po czasie stagnacji spowodowanej m.in. pandemią COVID-19 i licznymi lockdownami. Rosnącym zainteresowaniem cieszyły się niestandardowe formy reklamy zewnętrznej. Coraz więcej firm kupowało także nośniki w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców. Dlaczego? Aż 50 proc. Polaków zamieszkuje na terenach przylegających do dużych aglomeracji oraz w małych miejscowościach. To pokłosie pandemii i dążenia konsumentów do spędzania czasu na łonie natury.

Przed firmami stoi obecnie ogromne wyzwanie: jak walczyć z kryzysem energetycznym. Działania proekologiczne zyskają także w tym kontekście na znaczeniu w 2023 roku.

W naszej pracy ogromną rolę odgrywa zrównoważony rozwój. Branża OOH w przyszłym roku będzie już musiała korzystać z ekologicznych rozwiązań, by wpisać się w obecnie panujące trendy. My sami rozpoczęliśmy działania proekologiczne kilka lat temu. Jako firma jesteśmy wolni od toksycznego solwentu i obniżamy emisję dwutlenku węgla z własnej działalności dzięki systemowi łączenia wysyłek i tras monterów. W pracy biurowej i na produkcji korzystamy z energii pochodzącej z fotowoltaiki – wyjaśnia Robert Dąbrowski, CEO Recevent.

Coraz więcej polskich firm korzysta z odnawialnych źródeł energii lub wprowadza rozwiązania przyjazne dla środowiska, tego samego oczekując od swoich dostawców. Z jednej strony podyktowane jest to pobudkami ekonomicznymi – rosnące rachunki za prąd czy ogrzewanie powodują spadek rentowności biznesów. Szczególnie tych, które zajmują się produkcją. Z drugiej zaś strony istnieje duża presja ekologiczna. Konsumenci chętniej sięgają po eko rozwiązania i produkty firm, którym bliski jest zrównoważony rozwój.

Przed branżą OOH stanie także wyzwanie przygotowania spersonalizowanych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stanowią one bowiem aż 99,8 proc. wszystkich firm funkcjonujących na rynku. Dla sektora MŚP reklama jest kluczowa do pozyskania odbiorców. Nie zawsze mniejsze przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie budżety, by regularnie inwestować w promocję swoich produktów i usług. Rolą sektora OOH będzie opracowanie ekonomicznych rozwiązań dedykowanych małym i średnim firmom, by te mogły się promować. Reklama pomoże im zwiększyć rozpoznawalność na rynkach lokalnych.

Kluczowa będzie również personalizacja. Konsumenci jeszcze bardziej docenią reklamy, które będą dostosowane do regionu, konkretnych lokalizacji i różnych grup odbiorców. Istotny jest tu także obszar wymogów dot. ustawy krajobrazowej, dlatego tak ważna jest ścisła współpraca z władzami miast i przyglądanie się planom zagospodarowania przestrzennego.

Rok 2023 będzie dla wielu firm sprawdzianem przedsiębiorczości. Wartości takie jak ekologia, oszczędność zasobów oraz niewstrzymane, ale rozważne inwestycje będą w tym okresie dużym wsparciem, które pozwoli przejść stabilnie przez kolejne miesiące.