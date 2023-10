Jesteśmy w trakcie opracowywania mechanizmów, które pozwolą nam dzielić się doświadczeniami w zakresie liczenia śladu węglowego - mówiła podczas konferencji PRECOP Katarzyna Wanat-Lipowska, ESG Porftfolio & Decarbonisation Lead, Grupa Żabka.

W 2021 r. Żabka przyjęła Strategię Odpowiedzialności (ESG) zintegrowaną ze strategią biznesową firmy.

Także w 2021 roku Grupa Żabka w 2021 r. opublikowała pierwszy Raport Odpowiedzialności.

Raport w kompleksowy sposób przedstawia założenia Strategii ESG oraz podsumowuje działania Żabki w obszarze pozafinansowym w ujęciu rocznym, zgodnie z międzynarodowymi standardami ujawnień ESG oraz została poddana niezależnej usłudze atestacyjnej.

Od 2021 roku Żabka ma ustaloną strategię odpowiedzialności. - Nasz plan walidujemy co rok przygotowując się do raportu ESG. Widzimy w tym wartość. Nie komunikujemy wyłącznie o wybranych celach – chcemy angażować naszych interesariuszy, w tym menedżerów, dyrektorów we wspólne działania. Wszystko po to, by wdrożyli cele ESG w swoje decyzje biznesowe – mówiła podczas PRECOP Katarzyna Wanat-Lipowska, ESG Porftfolio & Decarbonisation Lead, Grupa Żabka.

Udało nam się zbudować zrozumienie, scope 1 i 2 mamy dobrze opanowane, a „maska tlenowa”, którą założyliśmy organizacji, działa – podkreśliła Katarzyna Wanat-Lipowska.

Aktualnie Żabka skupia się na zakresie 3 kalkulacji śladu węglowego przedsiębiorstwa. – To spore wyzwanie – przyznała Katarzyna Wanat-Lipowska tłumacząc, że to nowy temat wymagający, m.in. współpracy z partnerami, np. w zakresie łańcucha dostaw.

- Jesteśmy w trakcie opracowywania mechanizmów, które pozwolą nam dzielić się doświadczeniami w zakresie liczenia śladu węglowego z innymi firmami – ruszyć z „kagankiem oświaty” i pomóc mniejszym przedsiębiorstwom we wdrożeniu obowiązków wynikających z regulacji – tłumaczy ESG Porftfolio & Decarbonisation Lead, Grupa Żabka.

- W ramach ESG dość dobrze opanowaliśmy również „literkę G”, np. nasze cele dekarbonizacyjne włączyliśmy do umów finansowych i jako firma aktywnie korzystamy z produktów ESG-linked – wymieniła Katarzyna Wanat-Lipowska. – Nie tylko nasi klienci, ale i pracownicy doceniają te działania - dodała.

Zwróciła również uwagę na technologie i innowacyjność, które mają wspierać działania firm i ułatwiać procesy wynikające ze zbliżających się regulacji.

- Ważne, by te narzędzia były dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla dużych graczy, których będzie na nie stać – dodała w podsumowaniu.