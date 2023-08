Wciąż poszukujemy kolejnych lokalizacji i jesteśmy w stanie być wszędzie tam, gdzie są nasi klienci - mówi w rozmowie z PropertyNews.pl Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

Żabka Polska jest najszybciej rozwijającą się siecią modern convenience w Europie.

Rozwijają się Żabki tradycyjne, ale także na nowe koncepty, takie jak sklepy mobilne, wyspy w galeriach handlowych, maszyny vendingowe czy sklepy autonomiczne Żabka Nano.

Żabka Eko Smart aktualnie działają w Poznaniu i Łodzi.

Jeszcze w 2023 roku Żabka otworzy dziesięciotysięczny sklep.

Na jakie nowe technologie, które pomagają franczyzobiorcom prowadzić sklepy, stawia obecnie Żabka Polska?

Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska: Jesteśmy najszybciej rozwijającą się siecią modern convenience w Europie, a tworzone wspólnie z partnerami rozwiązania ułatwiają życie naszym klientom oraz przedsiębiorcom. Zgodnie z ideą franczyzocentryczności niezwykle ważny jest dla nas nieustanny rozwój działających pod naszym szyldem przedsiębiorców, odpowiadanie na ich oczekiwania i stworzenie im dobrych warunków do prowadzenia biznesu. Innowacyjność to kluczowy element rozwoju naszej sieci. Łączymy te obszary, dostarczając franczyzobiorcom nowe rozwiązania wspierające ich w zarządzaniu sklepami oraz ułatwiające wypełnianie codziennych obowiązków przez ich pracowników. Dzięki nim mogą dostosowywać się na bieżąco do zmian czy wyzwań rynkowych oraz natychmiast reagować na potrzeby klientów.

Kluczowe obecnie narzędzia dla naszych franczyzobiorców to aplikacja Cyberstore, czyli zdalne centrum zarządzania sklepem franczyzowym za pomocą smartfona (pozwala ona m.in. na składanie zamówień, generowanie różnych raportów czy weryfikowanie terminów dostaw) oraz Optiplan – pakiet rozwiązań służący do optymalizacji wykonywanych czynności i lepszego planowania zadań zespołu. Elementem Optiplanu jest Asystent Żabka – dzięki sztucznej inteligencji aplikacja ta dopasowana jest indywidualnie do każdej placówki, m.in. dostarczając personelowi wiedzę na temat np. właściwego ułożenia towaru czy konieczności jego uzupełnienia. Innym rozwiązaniem jest Internet Rzeczy – w jego ramach sztuczna inteligencja informuje pracowników m.in. o potrzebie naprawy sprzętu przez interwencyjne grupy serwisowe.

Sklep sieci Żabka, wizualizacja. Fot. Mat. pras.

Z kolei ulepszona Platforma Rozwojowa, do użytku franczyzobiorców (i ich pracowników), umożliwia korzystanie z różnych narzędzi z poziomu telefonu lub komputera. Zawiera m.in. VR 360 – wirtualny spacer po sklepie i bazę wiedzy o nim, w tym instrukcje obsługi sprzętu, a także teoretyczne i praktyczne programy rozwojowe oraz liczne szkolenia. Dla personelu posiadającego obywatelstwo ukraińskie pomyślano również o samouczku języka polskiego. Warto wspomnieć, że od 2022 r. działa również w sieci program SprzedawcaPRO. Dzięki dedykowanej platformie pracownicy zatrudnieni przez franczyzobiorców zyskali kolejną możliwość podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez różnego rodzaju szkolenia. W ramach inicjatywy organizowane są też comiesięczne konkursy na najlepszych sprzedawców. Z kolei Planogram Generator to inteligentny algorytm, który analizuje dane konkretnego sklepu, w tym sprzedaż, rotację towaru i jego otoczenie – dzięki temu zamawiany jest do niego asortyment produktowy, który spełnia oczekiwania klientów w konkretnej lokalizacji. Chatbot Franek jest zaś wirtualnym konsultantem dostępnym 24h na dobę. Współpracujący z nami przedsiębiorcy mogą się radzić także zespołu specjalistów z Centrum Wsparcia Franczyzobiorców.

Gdzie Żabka szuka możliwości rozwoju?

Dzięki licznym inwestycjom w nowe technologie i rozwój formatów jesteśmy w stanie być praktycznie wszędzie tam, gdzie są nasi klienci: stawiamy na Żabki „tradycyjne”, ale także na nowe koncepty, takie jak sklepy mobilne, które działają na imprezach masowych, wyspy w galeriach handlowych, maszyny vendingowe czy sklepy autonomiczne Żabka Nano w nowych lokalizacjach, takich jak szpitale czy kampusy akademickie.

Jakie technologie są niezbędne w nowoczesnym handlu?

Wiele technologii wspierających naszych franczyzobiorców wymieniłem już wcześniej.

Świat idzie do przodu, a ponieważ naszą ambicją jest kreowanie trendów, poszukujemy wciąż nowych możliwości i technologii, które ułatwiają zarządzanie sklepami przez franczyzobiorców (i wypełnianie zadań przez ich pracowników), a przy tym pomagają dbać o środowisko.

Warto w tym kontekście wspomnieć także o sklepach Żabka Eko Smart, które aktualnie działają w Poznaniu i Łodzi. Stanowią one swoiste laboratorium innowacji ekologicznych, wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę współpracujących z nami przedsiębiorców. Dla przykładu, specjalnie na potrzeby tego formatu placówki powstał system do zarządzania jednocześnie wieloma urządzeniami, który pomaga chronić środowisko i oszczędzać energię - również zieloną.

Gdzie Żabka szuka miejsca na nowe formaty pełne technologii? Stawia na centra handlowe, a może biurowce?

Wciąż pracujemy nad optymalnym dostosowaniem naszego asortymentu do danej lokalizacji i klientów. W przypadku np. Żabek o małej powierzchni sprzedaży, ale dużej liczbie klientów, kładziemy nacisk na to, aby nasza oferta był możliwie jak najlepiej skonstruowana.

Z pomocą przychodzi tu sztuczna inteligencja i analiza dużej ilości danych. To one pozwala nam podjąć decyzję, które produkty tam wyeksponować.

Dzięki wytężonej pracy nad elastycznością formatu, z sukcesem operujemy także w nietypowych i trudno dostępnych miejscach.

Jak jeszcze Żabka Polska wspiera swoich franczyzobiorców w prowadzeniu sklepów?

Tych sposobów jest oczywiście bardzo wiele – począwszy od wyposażonego i zatowarowanego sklepu „na start”, poprzez wsparcie serwisowe, IT czy dostawy towaru bezpośrednio do sklepów, aż po dostęp do nowoczesnych technologii, o których rozmawiamy przy tej okazji. Oprócz tego, że dostarczamy franczyzobiorcom innowacyjne rozwiązania, wspierające ich w zarządzaniu sklepami i ułatwiające wypełnianie codziennych obowiązków przez ich pracowników, rozwijamy też na przykład cykl informacyjno-wizerunkowych materiałów video poświęconych właśnie inteligentnym narzędziom im dedykowanym. Dzięki tym materiałom mogą oni uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje, sprawniej zarządzać sklepami, a także rozwijać własne lokalne biznesy. Kolejny cykl materiałów poświęconych Smart Żabce, który przygotowaliśmy, przybliża funkcjonalność tych narzędzi oraz pokazuje korzyści z ich użytkowania. Wszystkie filmy dostępne są na podstronie franczyzowej: www.zabka.pl/franczyza oraz na kanale naszej sieci na YouTube. Oczywiście jesteśmy również otwarci na wszelkie pomysły ze strony franczyzobiorców, które mają ulepszyć funkcjonowanie sieci oraz rozwój ich biznesów – wiele z inicjatyw zaprezentowanych np. w ramach Rady Franczyzobiorców udało się już wdrożyć do Żabki.

Gdzie możemy się spodziewać nowych otwarć sklepów Żabka?

Jak już wspomniałem, wciąż poszukujemy kolejnych lokalizacji i jesteśmy w stanie być wszędzie tam, gdzie są nasi klienci. W DNA Żabki jest bowiem nieustanne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju. Już w październiku br., w roku jubileuszowym, obchodzić będziemy 25-lecie sieci Żabka i otworzymy nasz dziesięciotysięczny sklep. Na bieżąco analizujemy rynek, jego możliwości i potrzeby klientów. Zaskoczymy ich jeszcze nie raz.