Zieleń w budynkach to same plusy!

Zieleń w budynkach, biofilia – to obecnie nośne tematy. Co przemawia za wprowadzeniem zieleni do wnętrz biurowych i komercyjnych?

Beata Dziedzic: Rzeczywiście, biophilic design staje się obecnie czymś więcej niż tylko trendem. Jest odpowiedzią na ludzką potrzebę kontaktu z naturą – także w biurze czy innych miejscach, w których spędzamy dużo czasu. Od wieków natura, zielone przestrzenie były naturalnym środowiskiem dla człowieka, a teraz – po latach fascynacji sterylnymi przestrzeniami biznesowymi – wracamy do korzeni, do wprowadzania w nich żywej roślinności. Samo patrzenie na rośliny pomaga odpocząć oczom, wyciszyć się, obniżyć poziom stresu, odetchnąć po ciężkim dniu pracy czy trudnym spotkaniu, a przecież pozostaje jeszcze aspekt typowo zdrowotny – nawilżenie i natlenienie wysuszonych klimatyzacją przestrzeni pracy.

Z naszych badań przeprowadzonych dwa lata temu wynika, że wprowadzenie roślin do biur znacznie zwiększyło zadowolenie z przestrzeni pracy, poprawia jakość powietrza oraz samopoczucie badanych pracowników. Co więcej – obecność roślin pozytywnie wpływa także na skupienie, kreatywność, a więc – na efektywność pracowników i idące za nią wymierne korzyści finansowe dla pracodawców. Same plusy!

Jak rośliny mogą zapobiec syndromowi chorego budynku?

BD: Syndrom chorego budynku staje się powoli znakiem rozpoznawczym naszych czasów: masowo wprowadzane sztuczne materiały wykończeniowe w biurach i mieszkaniach czy izolacja ścian i plastikowe okna ograniczyły naturalną wentylację pomieszczeń doprowadzając do spadku jakości powietrza w przestrzeniach zamkniętych. Do tego przeładowanie ich urządzeniami elektronicznymi, z których korzystamy na co dzień, doprowadziło do tego, że w zasadzie pogodziliśmy się już z bólami głowy, sennością i przemęczeniem, szukając ratunku w farmaceutykach.

Rośliny przychodzą nam tu z pomocą – nie rozwiążą wszystkich problemów związanych z „chorym budynkiem”, mogą jednak z pewnością zdecydowanie poprawić jakość powietrza i korzystnie wpłynąć na przebywających w nim ludzi, choćby podnosząc jego wilgotność i wspomagając jego oczyszczanie. By było to możliwe, konieczne jest jednak zastosowanie odpowiedniej ilości, formy oraz rodzajów roślinności. Kilka doniczek nie załatwi sprawy – roślin musi być dużo, skumulowanych w kilku miejscach. Dopiero wtedy ich zielonej mocy wystarczy dla wszystkich.

