Zdalne zatrudnienie na świecie wzrosło nawet o 145 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Deel to wiodący dostawca globalnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i płac. Przygotował raport „State of Global Hiring”, obejmujący okres z 2022 roku. To pierwsza tego typu publikacja startupu, przedstawiająca trendy w zatrudnianiu osób pracujących zdalnie w Polsce i na świecie. Dane firmy pochodzą od ponad 100 tys. zdalnych pracowników z ponad 150 krajów (w tym ok. 2 tys. pracowników zatrudnionych w Polsce). Ze względu na zdalną formułę zatrudnienia, najbardziej popularną wśród specjalistów IT, informacje Deel są bardziej reprezentatywne dla trendów związanych z zatrudnianiem pracowników tej branży.

Liina Laas, Dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel twierdzi, że raport „State of Global Hiring” pokazuje, iż braki dostępnych kandydatów na rodzimych rynkach wymuszają na pracodawcach rozszerzenie poszukiwań talentów na inne kraje, a nawet kontynenty. Według publikacji cDzięki możliwościom, jakie otworzył przed nami powszechny home office, lokalne firmy mogą tworzyć w swoich strukturach globalne zespoły, zatrudniając pracowników, którzy nie muszą przeprowadzać się „za pracą”.

Według Liiny Laas praca zdalna otworzyła także duże możliwości przed polskimi specjalistami IT, którzy, według danych firmy, pracują najczęściej dla organizacji zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Irlandii, Francji, Niemczech i Szwecji. W Polsce najchętniej rekrutowane są osoby na stanowiska: Software Engineer, Data Analyst, Software Developer, QA Engineer i Product Manager. Wśród ok. 2 tys. przebadanych specjalistów, 85 proc. zatrudnionych jest na podstawie kontraktu, a tylko 15 proc. pracuje w oparciu o umowę o pracę. Większość, bo 53 proc., stanowią młodzi ludzie (od 25 do 34 lat), którzy ewidentnie cenią sobie elastyczność kontraktu. Pozostali badani należą do grupy 35-44 lata (23 proc.), 16-24 (10 proc.) i 45-64 (3 proc.) i, co ciekawe, 65-80 lat (aż 10 proc.). Z kolei polskie firmy najczęściej zatrudniają zdalnych pracowników mieszkających w Brazylii, Kanadzie, Indiach, Argentynie i Niemczech.

W regionie EMEA kraje, które najczęściej zatrudniają zdalnie z zagranicy to: Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Pod względem liczby osób pracujących zdalnie dla organizacji z innych państw, prym wiedzie Wielka Brytania, a następnie Ukraina i Hiszpania. Jeśli chodzi o trendy w ujęciu globalnym, to w pierwszej połowie 2022 roku Argentyna, Filipiny, Indie, USA i Wielka Brytania były najbardziej atrakcyjnymi krajami, z których rekrutowano zdalnych specjalistów.

W związku z dużym zapotrzebowaniu na talenty i rosnącymi wynagrodzeniami, firmy coraz częściej zatrudniają ekspertów w państwach o niższych kosztach utrzymania pracownika. W rezultacie płace na całym świecie rosną, z najwyższymi wzrostami odnotowanymi we Włoszech, Brazylii i Indiach. Co ciekawe, w badanym okresie około 5 proc. wszystkich wypłat zostało dokonanych za pomocą kryptowalut - mówi Liina Laas, Dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

- Dzięki pracy zdalnej lokalizacja przestała być barierą, na czym zyskują zarówno kandydaci, jak i pracodawcy. Osoby z mniejszych miejscowości mogą aplikować na stanowiska w dużych aglomeracjach. Firmy zlokalizowane w mniejszych ośrodkach mogą natomiast rekrutować pracowników nie tylko w obrębie własnego państwa, ale też z całego świata, co na pewno zwiększa ich konkurencyjność na rynku. Nasze badania potwierdzają, że możliwość zatrudniania pracowników z dowolnego miejsca na Ziemi wyrównuje szanse, pomaga w rozwoju biznesu i przyczynia się do wzrostu płac - dodaje ekspertka z Deel.