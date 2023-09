10 największych całorocznych aquaparków przyciąga fanów wodnej zabawy. Atrakcyjne dla gości są m.in. baseny termalne i duża ilość zjeżdżalni.

SUNTAGO Wodny Świat

Lokalizacja: Wręczy

Baseny rekreacyjne: 3500 mkw.

Strefy: AMANGO Wodna Dżungla, RELAX Suntago i SAUNARIA Suntago.

15 zjeżdżalni

Obiekt ma trzy strefy: JAMANGO Wodna Dżungla, RELAX Suntago i SAUNARIA Suntago. W pierwszej są m.in. Basen z falami, leniwa rzeka przygód, basen z barem, basen z bąbelkami, symulator surfingu Surf-Air. Dla najmłodszych dzieci wodny plac zabaw i brodzik. W strefie Relax obiekt ma basen termalny i ogród palmowy. Oferta saun w ... to: sauny stylizowane (Akwarium, Valhalla, Aromatyczna, Rajska Plaża, Wioska Egipska), łaźnia turecka, grota solna, grota śnieżna, Koreańska Sala Wypoczynku, prysznic Calla, baseny witalne.

Goście aquaparku mogą pluskać się w wodzie termalnej siarczkowo-siarkowodorowa wydobywanej z odwiertu o głębokości 1720m.

Termy Maltańskie

Lokalizacja: Poznań

Baseny rekreacyjne: 3000 mkw., część sportowa: 2000 mkw.

11 zjeżdżalni

Strefy: świat saun, SPA, basen sportowy i basen rekreacyjny

Goście term mogą korzystać z basenu sportowego i rekreacyjnego. Dodatkowo obiekt do dyspozycji pozostawia dwa zewnętrzne baseny termalne, w których woda geotermalna o temperaturze ok.40°C wydobywana z głębokości 1306 metrów z utworów jury dolnej sprzed ok. 200 mln lat. Jest to solanka termalna chlorkowo-sodowa o mineralizacji 17,8 g/l. Odwiert wykonano w 1982 roku. Pasjonaci zabawy w odzie znajdą tam również basen do skoków.

Chochołowskie Termy

Lokalizacja Chochołów

Baseny rekreacyjne: 2622 mkw., ponadto część sportowa: 378 mkw.

Strefy: basenowa, lecznicza, saunarium i SPA

4 zjeżdżalnie

Z myślą o rekreacji i relaksie powstał duży kompleks basenów termalnych na Podhalu. Chochołowskie Termy to prawie 3 tysiące m2 lustra wody i 30 niecek basenowych. Wiedząc, że wody termalne są bogate w wiele mikroskładników gwarantuje przypływ sił witalnych i pełną regenerację organizmu. Oprócz basenów i jacuzzi z wodą termalną, obiekt zaprasza do strefy leczniczej z wodą siarczkową i solankową. Obiekt zasilany wodą geotermalną z pobliskiego odwiertu o głębokości 3572m sięgającego skał triasu środkowego. Woda o temperaturze ok. 80°C ma charakter potencjalnie leczniczy. Posiada wysoką zawartość siarczków (ok. 4,7 mg/l), a ponadto wapń, sód, magnez i krzem. Ogólna mineralizacja wody wynosi 1,244 g/l. Wypełnionych nią jest osiem basenów.

Termy Gorący Potok

lokalizacja: Szaflary

Baseny rekreacyjne: 2500 mkw.

strefy: SPA, Restauracja, Apartamenty, Całoroczny camp

dwie zjeżdżalnie

Termy Gorący Potok w Szaflarach to całoroczne baseny termalne u podnóża Tatr, zaprojektowane w stylu japońskiego onsenu. Oprócz gorących źródeł z naturalną wodą siarkową kompleks tworzą: strefa SPA "Grzysno Przyjemność", Restauracja Beef Master, Apartamenty, Całoroczny camp Gorący Potok. Dodatkowe atrakcje to: Park linowy dla dorosłych i dla dzieci, piaszczysta i trawiasta plaża, plac zabaw dla dzieci. Obiekt posiada Niecki basenowe zasilane są wodą sodowo-wapniowo-siarczanowo-chlorkową z miejscowego odwiertu. Woda charakteryzuje się wysoką zawartością dwuwartościowej siarki, niską mineralizacją i temperaturą 32-39°C.

Terma BANIA

lokalizacja: Białka Tatrzańska

Baseny rekreacyjne: 2400 mkw.

strefy: zabawy, relaksu, saunarium i gastronomiczna

trzy zjeżdżalnie

Obiekt Terma Bania w Białce Tatrzańskie położony na wysokości 750m n.p.m. łączy w sobie. rozrywkę i wypoczynek. Woda termalna pozyskiwana jest z głębokości 2500 m, a jej temperatura osiąga 72 °C. Wszystkie plaże i główne niecki wewnętrzne mają swoja kontynuację na zewnątrz budynku, tworząc tym samym naturalnie skomponowane wnętrza krajobrazowe. W obiekcie są: 14 basenowych niecek, zjeżdżalnie o łącznej długości ponad 300 metrów, gejzery, armatki wodne, jacuzzi, sztuczne fale

Aquapark FALA

lokalizacja: Łódź

Baseny rekreacyjne: 2258 mkw., ponadto część sportowa: 862,5 mkw.

Strefy: basen sportowy, rekreacyjny, jacuzzi.

10 zjeżdzalni

Trzy tory pływackie, 4 wanny jacuzzi z solami, strefa SPA &wellnes i saun to oferta łódzkiej Fali. Fani wodnej zabawy mogą skorzystać z dziesięciu zjeżdżalni.

Termy BUKOVINA

Lokalizacja: Bukowina Tatrzańska

Baseny rekreacyjne: 2200 mkw.

Strefy: basen wewnętrzny i zewnętrzny, sauny, SPA, gastronomiczna

To kompleks basenów termalnych. Swoim gościom stara się zapewnić zabawę i relaks w jednym. 20 basenów zewnętrznych i wewnętrznych wypełnia optymalnie zmineralizowana woda termalna o temperaturze 30 - 38°C oraz o właściwościach leczniczo - rehabilitacyjnych. Na aktywnych czekają baseny pływackie, a na poszukujących odpoczynku - baseny z hydromasażami. W Termach BUKOVINA można skorzystać z hydromasaży i wodnych kaskad, a także z seansów zapachowych w aż 12 różnorodnych saunach, m.in. fińskich, parowych czy Lakonium.

Termy Uniejów

lokalizacja: Uniejów

Baseny rekreacyjne: 2075 mkw., ponadto część sportowa: 225 mkw.

Strefy: kąpielisko wewnętrzne i zewnętrzne, strefa saun, strefa Spa i relaksu

dwie zjeżdżalnie

Termy Uniejów w Uniejowie powstało w 2008 r. jako spółka gminna. Do głównych zadań przedsiębiorstwa należy zarządzanie obiektami „Term Uniejów” będącymi własnością gminy. Niecka uzdrowiskowa z masażem karku, dwa baseny rekreacyjne, basen sportowy to część oferty czekającej na spragnionych pluskania cały rok w Uniejowie.

Aquapark Wrocław

Lokalizacja: Wrocław

Baseny rekreacyjne: 2047 mkw., ponadto część sportowa: 750 mkw.

Strefy: strefy: szkoła pływania, baseny rekreacyjne, saunarium, fitness i siłownia basen sportowy, restauracja&bary

siedem zjeżdżalni

Na kompleks we Wrocławiu składają się basen sportowy, rekreacyjny i dla dzieci. Klienci mogą skorzystać z czterech jacuzzi, basenów solankowych, saunarium, a w nim m.in: ogród zewnętrzny: sauny fińskie (Bali, Kelo, Korsu), basen odkryty całoroczny

Park Wodny w Krakowie

Lokalizacja: Kraków

Baseny rekreacyjne: 2000 mkw.

Strefa: basen rekreacyjny, jacuzzi, basen z falą, saunarium.

7 zjeżdżalni

Obiekt ma 8 wanien z wodą solankową o temperaturze 35-37°C zlokalizowanych w różnych miejscach hali basenowej.

