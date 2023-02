Biedronka zaprasza debiutujących pisarzy i ilustratorów, aby stanęli do rywalizacji w 9. edycji konkursu literackiego „Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”.

Wystarczy dobry pomysł i szczypta talentu, by przekuć swoje marzenia w nagrodę literacką i pierwszą wydaną książkę.

Na zwycięzcę konkursu w każdej z dwóch kategorii – „Tekst” oraz „Ilustracje” – czeka nagroda w wysokości 100 tys. zł.

Organizatorzy gwarantują wydanie oraz promocję książki, która trafi jeszcze w tym roku na półki sklepów sieci Biedronka w całym kraju.

Podczas ośmiu dotychczasowych edycji przyjęto już ponad 28 tysięcy zgłoszeń w obu kategoriach konkursowych.

Pierwszy etap Piórka, przeznaczony dla początkujących literatów, startuje już 28 lutego i potrwa do 5 kwietnia.

Opowieści uczestniczące w konkursie „Piórko 2023. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, skierowane do dzieci w wieku od 4 do 10 lat, można zgłaszać od 28 lutego do 5 kwietnia 2023 roku (do godz. 23:59) poprzez stronę konkursu: piorko.biedronka.pl. W konkursie mogą wziąć udział debiutujący i pełnoletni autorzy (również Ci, którzy brali udział w poprzednich edycjach Piórka, jednak nie zostali laureatami). Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 teksty o długości od 20 do 60 tys. znaków.



Dzieci czytają z dorosłych jak z otwartej księgi. To od nas zależy jaki świat im przedstawimy i jakie wartości przekażemy, przygotowując do przyszłego dorosłego życia. Dlatego tak ważne jest, abyśmy również za pomocą dziecięcej literatury, pomagali bezpiecznie poznawać świat. Dotychczasowe edycje niosły za sobą piękne przesłania o sile takich wartości jak przyjaźń, współpraca, czy zaufanie. Razem z koleżankami i kolegami z jury cieszymy się, że już po raz dziewiąty wybierzemy najlepsze prace - mówi Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. komunikacji i CSR sieci Biedronka, członek jury „Piórka”.

Laureata lub laureatkę pierwszego z dwóch etapów 9. edycji konkursu poznamy pod koniec maja. Od tego dnia debiutujący ilustratorzy będą mieli półtora miesiąca na stworzenie ilustracji do zwycięskiego tekstu.

W drugim etapie tegorocznego konkursu Piórko zostaną wyłonione najciekawsze prace graficzne, które w największym stopniu oddają ducha nagrodzonego w pierwszym etapie tekstu. Finalnie powstanie wyjątkowa książka, która zostanie wydana w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Czytelnicy będą mogli kupić ją w sklepach sieci Biedronka już w listopadzie.

Do tej pory w ramach konkursu ukazało się już osiem wyjątkowych pozycji, które zostały sprzedane w nakładzie ponad 500 tys. egzemplarzy. Zwycięscy debiutanci otrzymali łącznie nagrody o wartości 1,6 mln zł od organizatora i fundatora – sieci Biedronka.

W zeszłorocznej edycji konkursu Piórko, premierze książki „Brerep” po raz drugi towarzyszyła wyjątkowa akcja – Tydzień Głośnego Czytania w Biedronce. Przez siedem dni, podczas zakupów, klienci mogli usłyszeć fragmenty nagrodzonej książki w interpretacji znanego i lubianego głosu Wiktora Zborowskiego, który jest również członkiem kapituły konkursu w kategorii tekst. W jury tej kategorii zasiadają również znakomici praktycy i mistrzowie słowa: Agnieszka Karp-Szymańska, Renata Piątkowska, Rafał Witek i Jarosław Gugała.

