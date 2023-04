7 kwietnia 1995 uruchomiono pierwszy odcinek 1. linii metra. Pierwsi pasażerowie nowej linii metra w Warszawie mogli podróżować od stacji Kabaty do stacji Politechnika, na odcinku o długości 11 km. Kolejne odcinki dobudowywano kilka następnych lat.

Kontynuacja budowy I linii metra warszawskiego była utrudniona z powodu dramatycznej sytuacji finansowej stolicy.

Pomysł budowy metra w Warszawie powstał już w latach 20. ubiegłego wieku, jednak na drodze stanęły różne przeszkody, takie jak kryzys gospodarczy i wojna, oraz lobby samochodowe i drogowe.

Uroczyste uruchomienie pierwszego odcinka I linii metra w Warszawie odbyło się na stacji Wilanowska. O godzinie 12.35 pociągi metra – jeden w kierunku stacji Kabaty, drugi w kierunku stacji Politechnika, ruszyły po raz pierwszy w trasę.

Ponad rok później Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę w sprawie kontynuacji budowy I linii metra warszawskiego na odcinku od stacji “Centrum do stacji Młociny. Dramatyczna sytuacja w zakresie finansowania budowy I linii metra w Warszawie, po zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa uniemożliwiała zachowanie rytmiczności budowy, uzyskania optymalizacji inwestycji oraz powodowała, że dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych odcinków metra stało się niemożliwe.

Stolica długo czekała na metro - pierwsze przedwojenne plany

Pierwsze plany budowy metra w Warszawie powstały w latach 20. ubiegłego wieku. Projekt zakładał budowę dwóch krzyżujących się linii: pierwszej, na najbardziej obciążonym kierunku północ – południe, która biegłaby od Pl. Unii Lubelskiej na Muranów i drugiej, na osi wschód – zachód, łączącej Wolę z Pragą. Na drodze do rozwoju metra stanęły m.in. kryzys gospodarczy i wojna.

Powojnie chwilową nadzieję na powrót do idei metra przyniósł dopiero boom inwestycyjny lat 70. “Odkurzono” stare projekty metra płytkiego, opracowano założenia techniczno-ekonomiczne. Niestety – lobby samochodowe i drogowe okazały się silniejsze i dla metra nie starczyło już pieniędzy.

Na początku lat 80. stwierdzono, że indywidualna motoryzacja i nawet intensywna rozbudowa układu drogowego nie rozwiążą problemów transportowych Warszawy. Uzasadniono potrzebę intensywnego rozwoju komunikacji zbiorowej, w tym budowy metra.

Jak będzie wyglądać sieć metra w Warszawie do 2050 roku

Gdyby nie metro, trudno sobie wyobrazić dzisiejsze życie dzielnic biurowych stolicy. Co dzień ponad 250 tys. pasażerów dociera do pracy i domu podziemną koleją. A to - jak wiemy - nie koniec rozwoju tego środka komunikacji.

Już działające linie metra zostaną jeszcze rozbudowane. Nowe linie M3, M4 i M5 sprawią, że sześć kolejnych dzielnic Warszawy zyska bezpośredni dostęp do metra. Rembertów i Wawer będą miały dostęp pośredni.

M1 w relacji Kabaty – Młociny, na tej linii powstaną dodatkowe stacje pl.

Konstytucji (w rejonie skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Wilczej) oraz

Muranów w rejonie skrzyżowania ulic gen. W. Andersa i M. Anielewicza,

M2 w relacji Ursus Niedźwiadek – Marymont,

M3 w relacji Stadion – Żwirki i Wigury,

M4 w relacji Tarchomin – Wilanów,

M5 w relacji Szamoty – Gocławek.

