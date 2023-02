6 lutego rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim. Głównym Sponsorem najważniejszej narciarskiej imprezy roku jest marka 4F.

Tegoroczna edycja MŚ w Narciarstwie Alpejskim rozgrywa się na francuskich stokach Courchevel-Meribel.

Jednym z Głównych Sponsorów wydarzenia jest 4F – wieloletni sponsor Polskiego Związku Narciarskiego.

Logotyp polskiej marki będzie szeroko eksponowany.

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim to druga najważniejsza impreza narciarska na świecie zaraz po Igrzyskach Olimpijskich. Wydarzenie odbywa się co dwa lata, skupiając w jednym miejscu najlepszych zawodników świata. Nadchodząca edycja potrwa 12 dni. Ponad 600 narciarek i narciarzy z 75 krajów stanie do walki o 54 medale w 6 dyscyplinach: kombinacji alpejskiej, supergigancie, zjazdach, slalomie, slalomie gigancie i slalomie równoległym.

Na alpejskich stokach zobaczymy sześcioro reprezentantów Polski. O wysoką pozycję powalczy Maryna Gąsienica-Daniel, która wielokrotnie pokazała świetną formę plasując się w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Oprócz Maryny na trasach w Courchevel-Meribel zobaczymy również: Magdalenę Łuczak, Zuzannę Czapską, Pawła Pyjasa, Piotra Habdasa i Michała Jasiczka. Jednym z Głównych Sponsorów wydarzenia jest 4F – wieloletni sponsor Polskiego Związku Narciarskiego. Logotyp polskiej marki będzie szeroko eksponowany m.in. na plastronach startowych zawodników, bannerach i ściankach sponsorskich.

Sportowa historia 4F od kilkunastu lat pisana jest wielkimi sukcesami polskich sportów zimowych. Jako marka o globalnych ambicjach chcemy sięgać jeszcze wyżej i towarzyszyć najlepszym zawodnikom w osiąganiu życiowych sukcesów. Zaraz po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, na których ubieraliśmy w sumie 8 reprezentacji narodowych, przyszedł czas na drugi najważniejszy event w kalendarzu narciarstwa alpejskiego. Trzymamy kciuki za polską reprezentację, a kibicom życzymy niesamowitych wrażeń podczas wydarzenia – podkreśla Igor Klaja, Prezes OTCF S.A., właściciela marki 4F.

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim Courchevel-Meribel 2023 to kolejna prestiżowa impreza w sponsoringowym portfolio 4F. W latach 2018-2020 marka była sponsorem głównym Turnieju Czterech Skoczni, a w 2020 roku – imprezy Red Bull Wings for Life World Run. Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-19 lutego i będzie transmitowane na kanałach Eurosport Polska.



