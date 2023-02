Sponsorowana przez markę Orient Express łódź AC75 weźmie udział w najważniejszych światowych zawodach żeglarskich – Pucharze Ameryki.

Na jej pokładzie zespół Orient Express będzie prowadzony przez Quentina Delapierre'a, międzynarodową gwiazdę żeglarstwa.

To nie jedyne sportowe zaangażowanie wiodącej na świecie grupy hotelarskiej.

Lifestylowy program lojalnościowy ALL – Accor Live Limitless został także globalnym sponsorem zespołu France SailGP do 2024 roku.

Po ogłoszeniu Orient Express Silenseas, największego na świecie żaglowca rekreacyjnego który zostanie zbudowany przez Chantiers de l'Atlantique, wiodącą na świecie firmę stoczniową z siedzibą w Saint-Nazaire we Francji, grupa Accor coraz mocniej angażuje się w morskie podróże. Orient Express, legendarna marka od 1883 roku związana z podróżami jako sponsor wesprze francuską drużynę w 37. Pucharze Ameryki, który odbędzie się w Barcelonie w 2024 roku. Puchar Ameryki to najstarsze międzynarodowe trofeum sportowe oraz jedno z najbardziej prestiżowych i odważnych wydarzeń na świecie. Załogę łodzi sponsorowanej przez markę zasili uznany na świecie żeglarz sportowy Quentin Delapierre.

Od stycznia 2023 roku lifestylowy program lojalnościowy i platforma cyfrowa ALL – Accor Live Limitless pełni rolę globalnego sponsora zespołu France SailGP. Partnerstwo obejmuje wszystkie imprezy sportowe na całym świecie do końca sezonu 2024. SailGP uchodzą za najbardziej ekscytujące mistrzostwa żeglarskie na świecie z najbardziej spektakularnymi wyścigami na katamaranach o najwyższych osiągach.

Zgodnie z globalnymi zobowiązaniami w zakresie odpowiedzialności ekologicznej, Accor z ambicją dąży do stania się kluczowym partnerem promującym wysoką jakość oraz napędzanie innowacji, wspierając francuskie zespoły żeglarskie. Naszą motywacją jest pasja, przygoda i duch pracy zespołowej, dlatego żeglarstwo tak bardzo nam odpowiada. Liczący 172 lata Puchar Ameryki to ikona i legenda żeglarskiego świata. Orient Express pod względem historii i dążenia doskonałości idealnie wpisuje się w to wydarzenie - podkreśla Sébastien Bazin, Chairman & CEO Accor.

Budowa sponsorowanej przez Orient Express łodzi – AC75 – rozpocznie się w kwietniu tego roku w Bretanii (Francja) i ma zakończyć się wiosną przyszłego roku. Dzięki partnerstwu technicznemu z Emirates Team New Zealand (ETNZ), drużyna Orient Express będzie rywalizować na równych warunkach ze swoimi konkurentami w Challenger Selection Series we wrześniu 2024 roku, by dojść do finału.

Podobnie jak przy budowie Orient Express Silenseas, projekt wykorzystujący zaawansowaną technologię przyniesie korzyści francuskiej gospodarce i przemysłowi morskiemu. Prace nad łodzią AC75 będą częściowo prowadzone przez tych samych stoczniowców. Oba projekty wspólnie promują francuską innowacyjność, możliwości i doskonałość technologiczną.

Orient Express prowadzi branże luksusu i podróży w przyszłość, dzięki ambitnej i innowacyjnej reinterpretacji historii żeglarstwa. Od 140 lat marka angażuje się w wykorzystywanie bogatego dziedzictwa do tworzenia wyjątkowych doświadczeń, które przesuwają granice tego, co jest możliwe, dominując w wyścigu o doskonałość. Bogate dziedzictwo i śmiały duch Orient Express znajduje swój odpowiednik w świecie sportu we francuskich drużynach żeglarskich ubiegających się o spektakularny i pełen talentów Puchar Ameryki.

Podobnie jak Accor w branży hotelarskiej i nie tylko, Puchar Ameryki wspiera edukację i działania na rzecz równości płci. Sponsorowana przez Orient Express łódź będzie się ścigać zarówno w Pucharze Ameryki kobiet, jak i mężczyzn. Accor z przyjemnością bierze udział w turnieju w tym momencie jego historii i cieszy się, że może wspierać kobiety-żeglarki w zawodach, które do tej pory były zdominowane przez mężczyzn.

Partnerstwo zapewni również szereg doświadczeń i możliwości dla gości i członków programu lojalnościowego Accor, pozwalając im odkryć to, co najlepsze w żeglarstwie, najnowszej technologii i sporcie. Ten doświadczalny wymiar marki stanowi główną oś rozwoju grupy. Członkowie ALL – Accor Live Limitless będą mogli uczestniczyć na wyłączność w wydarzeniach, takich jak np. wyjątkowe chwile za kulisami z dostępem do zespołu w trakcie przygotowań.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy nosić barwy ponadczasowej i legendarnej na całym świecie marki grupy Accor. Orient Express ma silne związki z Francją i jest rzemieślnikiem podróży od 1883 roku. Accor podjął globalne i ambitne zobowiązanie, które pozwoli naszej platformie sportowo-technologicznej K-Challenge, kierowanej przeze mnie i Bruno Dubois, zaangażować się w wiele projektów sportowych i technologicznych, promujących francuskie doświadczenie, talenty i innowacje. Naszym celem jest zrewolucjonizowanie świata żeglarstwa - przypomina Stephan Kandler, Founder and CEO of K-Challenge.

Udział w regatach Pucharu Ameryki i SailGP jest zgodny z globalnym zaangażowaniem Accor w ekologiczną odpowiedzialność w branży turystycznej i szerzej - bycie pionierem w dziedzinie ochrony środowiska w sektorze morskim.

Accor z najwyższą dbałością wybiera partnerstwa zgodnie z celami ESG grupy, działając na rzecz kreowania zrównoważonej przyszłości hotelarstwa. Od 2017 roku firma wspiera pierwszy na świecie autonomiczny, zeroemisyjny statek wodorowy Energy Observer, którego misją jest opracowywanie zrównoważonych rozwiązań i podnoszenie świadomości w zakresie zagadnień związanych z transformacją ekologiczną. Zespół stojący za tą współpracą pracuje również nad rozwojem technologii ekologicznego żeglarstwa, która będzie częścią procesu projektowania sponsorowanej przez Orient Express łodzi.

Jako kolejny przykład zaangażowania Accor w ochronę mórz i oceanów, Orient Express Silenseas został zaprojektowany tak, aby wspierać zrównoważoną żeglugę. Na statku zostaną zastosowane innowacje związane z „trasami pogodowymi”, które pozwolą na optymalizację kursu w zależności od wiatrów i prądów morskich, a także kilka rodzajów ekologicznych i zrównoważonych systemów. Accor od dawna jest pionierem w opracowywaniu rozwiązań dla podróżnych i inwestuje w innowacje umożliwiające wprowadzenie pozytywnych rozwiązań dla branży hotelarskiej przy ograniczonym wpływie na środowisko.

W ramach zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, Accor współpracuje również ściśle z Amundi i Fondation de la Mer (Fundacja Morza), pomagającej firmom w mierzeniu wpływu i wprowadzaniu pozytywnych zmian z myślą o ochronie mórz i oceanów oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów morskich.

