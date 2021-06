Agnieszka Chylińska w kampanii Komfortu

Od 2 czerwca 2021 r. sklepy Komfort uruchomiły nową platformę komunikacji #CHCEKOMFORTU. Głównym punktem kampanii jest manifest Agnieszki Chylińskiej, który nawiązuje do buntu i zmęczenia problemami związanymi ze stresującym remontem.

- Wiemy, że remont domu bądź mieszkania nie zawsze należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu każdego z nas, a wręcz jest zwykle bardzo stresującym procesem. Chcemy to znacznie ułatwić naszym klientom, dzięki nowej kompleksowej ofercie oraz szerokiej gamie usług i profesjonalnej obsłudze. Zapewniamy, że z nami remont może być komfortowy! Na tym właśnie oparliśmy strategię naszej organizacji, a także naszą nową komunikację - mówi Wojciech Kiestrzyń, prezes zarządu Sklepy Komfort.

Pomysł kreatywny na kampanię i zaproszenie do współpracy Agnieszki Chylińskiej zrodził się w głowach zespołu Komfort i prac agencji. Opiera się on na potrzebie zmiany która dotyczy każdego z nas, a z drugiej strony czujemy się zagubieni i nie wiemy, co chcemy zrobić, jak i kto ma w tym doradzać.

- Koncentrujemy się na tym, aby przemiana była przyjemna i prosta. Nazywamy to „komfortowaniem”. Nasze wartości i misja mają wiele wspólnego z tym, jak Agnieszka myśli o życiu. Cenimy Agnieszkę za jej twórczość artystyczną i za to, kim jest, za jej piękne i bezkompromisowe wnętrze. Okazuje się, że wspólnie możemy pisać i opowiadać historię Komfortu – podkreśla Wojciech Kiestrzyń.