Szczeciński CH Ster zaprasza dzieci, w wieku 8-15 lat, na kreatywne zajęcia z robotyki Lego Mindstorms.

Do zabawy wykorzystane zostaną zaawansowane zestawy Lego Mindstorms EV3.

Wstęp na zajęcia jest bezpłatny i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać.

Przez najbliższe 4 miesiące, w każdy trzeci czwartek, w godz. 17-19, Centrum Handlowe Ster w Szczecinie zaprasza na zajęcia do lokalu Ster po Sąsiedzku.

Podczas zajęć będzie można się zastanowić, jakie elementy mechaniczne musi mieć robot oraz jak go zaprogramować, aby spełniał swoją funkcję Do zabawy wykorzystane będą zaawansowane zestawy Lego Mindstorms EV3, które oprócz zwykłych klocków zawierają również silniki, czujniki (koloru, podczerwieni, dotyku) oraz programowalną kostkę, czyli “mózg” robota.

Ważnym elementem zajęć jest samodzielne programowanie, które odbywa się w specjalnej aplikacji. Na koniec nie pozostanie nic innego jak przetestować roboty podczas rywalizacji i zawodów lub wspólnej zabawy.

Tematem pierwszego spotkania jest "Easy bot – mój pierwszy robot". Wstęp na zajęcia jest bezpłatny i nie trzeba się na nie wcześniej zapisywać. Liczba miejsc w zajęciach jest ograniczona i o uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność przybycia.

