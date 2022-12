Współpraca z Caritasem w ramach świątecznej akcji pomocy rodzinom z Ukrainy, wsparcie dzieci z domów dziecka, dołączenie do inicjatywy 4U HUB rozwijanej przez Grupę Dentsu Polska oraz wewnętrzny projekt #teamALDI Razem możemy więcej, wspierający pracowników sklepów w okresie okołoświątecznym to działania, na które ALDI szczególnie stawia w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Chcemy, by nasi sąsiedzi, pomimo wciąż trwającej wojny za polskimi granicami, mieli możliwość spędzenia spokojnych świąt. Przygotowaliśmy produkty, dzięki którym rodziny z Ukrainy będą mogły ugotować tradycyjne, ukraińskie potrawy świąteczne. W paczkach pojawią się składniki, dzięki którym obdarowani będą mogły ugotować kutię czy uzwar. Dołączyliśmy do nich również miód i sól. Zgodnie z tradycją ukraińską miód na stole podczas wieczerzy ma przynieść dobrobyt i szczęście – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.

Warto przypomnieć, że w minionym roku Grupa ALDI Nord przekazała milion euro, czyli blisko 5 milionów złotych organizacji UNICEF, która niesie pomoc humanitarną dla dzieci i rodzin dotkniętych wojną w Ukrainie. Pomoc trafiła również do osób przebywających na przejściach granicznych i w sąsiednich krajach. Dodatkowo dyskonter utworzył specjalny budżet na kwotę 500 000 euro, czyli około 2,4 miliona złotych, który został przeznaczony na wsparcie lokalnych organizacji pomocowych, dostarczających Ukrainie niezbędnych produktów.

W tym roku po raz trzeci sieć zorganizowała wewnętrzną akcję #teamALDI Razem możemy więcej. Jej celem jest integracja zespołowa i wzmacnianie kultury przedsiębiorczości w ALDI poprzez wsparcie koleżanek i kolegów ze sklepów w ich pracy w okresie okołoświątecznym. Akcja skierowana jest do wszystkich pracowników biurowych, którzy – w określonym miejscu i terminie – będą pomagać zespołom sklepowym w wypakowywaniu towaru na półki, porządkowaniu półek i uzupełnianiu braków. Akcja prowadzona jest przy okazji świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia od 2021 roku i dotychczas wzięło w niej udział łącznie 250 pracowników.

Grudzień to tradycyjnie czas pomagania, dobrych uczynków i wspierania się wzajemnie. Dla nas w ALDI to również czas na trzecią edycję akcji #teamALDI Razem możemy więcej, która doskonale wpisuje się w ideę przedświątecznego wsparcia i obecnej w ALDI na co dzień życzliwości. Poprzez swoje wsparcie chcemy doceniać się wzajemnie. Tym razem szczególną wdzięczność okazujemy koleżankom i kolegom ze sklepów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że okres okołoświąteczny jest dla nich wyjątkowo intensywny. Dodatkowo, chcemy by przedświąteczne zakupy były dla naszych klientów w pełni satysfakcjonujące i aby każdy mógł wyjść z naszego sklepu zaopatrzony we wszystko, czego na święta potrzebuje - mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI w Polsce.