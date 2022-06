Asany w biurowcu. Cu Office stawia na relaks przez jogę

W Cu Office wystartowały zajęcia z jogi ze znaną wrocławską praktyką Poruszenie Joga









Autor: PropertyNews.pl

28 cze 2022

Budynek Cu Office we Wrocławiu to jedno z centrów biznesowych, które od niedawna funkcjonują pod marką parasolową Form Offices. W ramach wspierania firm w powrocie do biur, koncept stworzony przez Partners Group i REINO Group zakłada między innymi szeroki program wydarzeń i akcji specjalnych dla pracowników. Jedna z takich inicjatyw – zajęcia jogi – wystartowała właśnie w Cu Office.