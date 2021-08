Axi Immo ponownie współprodukowało film Kingi Dębskiej

W piątek 27 sierpnia do polskich kin weszła najnowsza komedia obyczajowa autorstwa Kingi Dębskiej – Zupa Nic. Film to prequel zdobywcy wielu nagród i wyróżnień hitu z 2015 r. „Moje córki krowy”. Firma AXI IMMO po raz drugi współpracowała jako koproducent przy filmie realizowanym przez reżyserkę Kingę Dębską.

– Udział w filmie „Zupa Nic” jako koproducent pozwala wrócić do czasów PRLu i z dystansem spojrzeć na nierzadko otaczającą nas trudną i szarą rzeczywistości w latach 80. Niemniej, najnowsza produkcja Kingi Dębskiej to pełna gagów komedia, która w humorystyczny sposób pokazuje, jak budowała się relacja głównych bohaterek hitu „Moje córki krowy”. Do ostatnich dni promocji filmu odczuwaliśmy dużą presję i odpowiedzialność za całokształt produkcji, a także oceny krytyków i widzów. Wierzę, że Zupa Nic osiągnie podobny sukces do poprzednich hitów autorki i będzie laureatem wielu nagród na polskich i międzynarodowych konkursach – powiedział Rafał Osiecki, partner zarządzający, AXI IMMO.

Od wielu lat drogi AXI IMMO Group i kultury i sztuki się przeplatają. Firma jest aktywna na różnych wydarzeniach promujących młodych, nieznanych artystów, a także czuwa i zaangażuje się w promocję polskiej kinematografii. W 2018 r. wystąpiła jako koproducent filmu „Zabawa zabawa”, który podobnie do komedii „Zupa Nic” jest dziełem Kingi Dębskiej.

– Działalność w zakresie wspierania polskiej kultury to obok biznesu dodatkowy element funkcjonowania firmy AXI IMMO na polskim rynku. Niemal od początku naszej działalności, uczestniczymy w wielu wydarzeniach, których celem jest promocja młodych artystów. Jesteśmy zdeterminowani, aby wspierać rozwój rodzimej kultury i sztuki, ponieważ tak jak w przypadku biznesu, tak i na artystycznym polu poszukujemy najnowszych trendów i inspiracji. Staramy się podejmować nieszablonowe decyzje, gdyż to nieodłączna rola lidera. Namacalnym przykładem naszej aktywności jest bogata kolekcja obrazów zdobiąca niemal każdy zakątek warszawskiego biura – mówi Renata Osiecka partner zarządzająca, AXI IMMO.