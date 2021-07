Beata Kozidrak i Bajm w Fabryce Porcelany

To miejsce ma aspiracje zostać letnim, kulturalnym centrum regionu. Bogata oferta koncertowa, wspaniali artyści, niezwykły klimat i niezapomniane wrażenia, to propozycja na ciepłe letnie wieczory - trwające aż do września. Pośród wielu wykonawców, którzy zagoszczą w tym klimatycznym miejscu nie może zabraknąć legendy polskiego rocka, czyli Beaty Kozidrak z zespołem Bajm. Beata Kozidrak to autentyczna królowa polskiej sceny muzycznej, jej głos zna każdy, a piosenki z repertuaru Bajmu nuci cała Polska. Na dziedzińcu Fabryki Porcelany usłyszymy wszystkie największe przeboje, a także nowości.

Fabryka Porcelany zaprasza 17 lipca o godz. 20.00 na koncert Beaty Kozidrak i zespołu Bajm - dziedziniec Fabryki Porcelany w Katowicach.