Bezdotykowa obsługa ekspresów? To możliwe z ekspresem do kawy z inteligentną aplikacją!

Dla tych, którzy szczególnie cenią sobie czas, istnieją ekspresy do kawy obsługiwane przez Bluetooth lub Internet. Steruje się nimi z telefonu komórkowego, za pomocą specjalnej aplikacji. Taki można rano włączyć i przygotować do działania, jeszcze zanim wstaniemy z łóżka.

Automatyczny ekspres do kawy naszych czasów

Pierwsze ekspresy do kawy zostały opatentowane w drugiej połowie XIX wieku, w roku 1884, w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, gdy kawa stopniowo zyskiwała na popularności. Światowy sukces pobudzających ziaren kojarzony jest właśnie z rozwojem kapitalizmu i potrzebą człowieka, do tego aby niemal na zawołanie wprowadzać mózg na najwyższe obroty lub aby nie zasypiać. Ciśnieniowa maszyna do espresso pozwalała znacznie skrócić czas parzenia pobudzającego napoju i gwarantowała jego powtarzalny smak i aromat.



Podobnie wyglądają podstawowe funkcje dzisiejszych ekspresów automatycznych: działają szybko, są proste w obsłudze i są wszechstronne. W odróżnieniu do pierwszych ekspresów, często mają wbudowany młynek do kawy i narzędzia do spieniania mleka. Te najlepsze wyróżniają się prostotą całej obsługi, czyli również automatyzacją czyszczenia ekspresu. Za pomocą specjalnego komunikatu, ekspres daje znać, że potrzebuje gruntowniejszego czyszczenia, a po naciśnięciu guzika ekspres sam się czyści. Wiele współczesnych ekspresów charakteryzuje się również ciekawym designem, co sprawia, że są prawdziwą ozdobą kuchni.

Hit sezonu, czyli inteligentna aplikacja do ekspresu

To jednak nie koniec "ekspresowych" udoskonaleń i ułatwień. Firmy takie jak JURA, Nivona, Bosch czy DeLonghi oferują swoim klientom ekspresy, które co prawda nie przyniosą nam jeszcze kawy do łóżka, ale przygotują ją same, obsługiwane za pośrednictwem Bluetootha lub Internetu. Można zatem obudzić się rano, sięgnąć po telefon, kliknąć we właściwą aplikację i nie otwierając nawet drugiego oka, włączyć ekspres, aby był gotowy do działania kiedy już znajdziemy się w kuchni. Potem wystarczy podstawić czystą filiżankę i przygotować sobie małą czarną. Prawda, że to wspaniałe? Przyjrzyjmy się kilku najciekawszym modelom ekspresów do kawy, które można obsługiwać na odległość.