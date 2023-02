Zima to nie tylko piękna, śnieżna aura, świąteczna atmosfera i beztroski czas ferii. To także nowe wyzwania dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes na świeżym powietrzu.

Plac budowy, mobilna kawiarnia, eventy na świeżym powietrzu – żadne z nich nie obędzie się bez dostępu do prądu.

Gdy dni są krótsze, a temperatura nie rozpieszcza, brak zasilania może być problemem.

Na szczęście można się przygotować na wiele ewentualności i uniknąć dzięki temu przykrych niespodzianek.

Dużą popularnością w ostatnim czasie cieszą się mobilne kawiarnie, oferujące kawę, herbatę, lemoniadę i inne napoje. Najczęściej możemy trafić na nie na miejskich starówkach, w nadmorskich kurortach, przy deptakach, promenadach i w parkach. Wydawać by się mogło, że mobilna kawiarnia to biznes wyłącznie na sezon letni. Nic bardziej mylnego. Zimą również może sobie dobrze radzić – a zwłaszcza w okresie ferii! Mobilna kawiarnia ustawiona tuż przy wyciągu narciarskim czy w górskim kurorcie to dobry pomysł na biznes. Turyści zmęczeni wielogodzinnym szusowaniem po ośnieżonych stokach chętnie wypiją rozgrzewającą herbatę, aromatyczną kawę czy pyszną gorącą czekoladę.

Jak przygotować mobilną kawiarnię na zimę? Przede wszystkim trzeba zapewnić pracownikowi ciepłe ubrania. Najlepiej postawić na termiczną bieliznę, która odprowadzi wilgoć i utrzyma ciepło, polarową bluzę, kurtkę i nieprzemakalne buty. Dodatkowo warto wyposażyć go w grubą czapkę. Świetnie sprawdzi się model z logo firmy, który będzie stanowił dodatkową reklamę i ciekawy element identyfikacji wizualnej.

Druga ważna kwestia to awaryjne źródło zasilania. Zimą często zdarzają się awarie sieci elektroeneretycznej, które pozbawiają nas prądu. Co więcej, mobilną kawiarnię nie zawsze da się ustawić w miejscu, w którym jest dostęp do gniazdka. Zaopatrzenie się w przenośną stację zasilania to forma zabezpieczenia na takie sytuacje. Poręczna stacja River o pojemności 288 Wh może zasilać ekspres do kawy przez prawie 4 godziny – wyjaśnia Daria Ciecior z EcoFlow.

Okres zimowy obfituje w rozmaite wydarzenia na świeżym powietrzu. Liczne zawody sportowe, świąteczne imprezy, jarmarki, kuligi i inne eventy przyciągają dziesiątki osób, spragnionych niezapomnianych wrażeń. Na takich wydarzeniach nie może zabraknąć smacznych, ciepłych posiłków, które rozgrzeją uczestników i dostarczą im energii do dalszej zabawy. Jak przygotować firmę cateringową na zimę?

Podobnie jak w przypadku mobilnej kawiarni niezbędne są ciepłe ubrania dla pracowników. Przyda się też przenośna stacja zasilania. Można wykorzystać ją do doświetlenia stanowiska cateringowego czy zasilania patelni elektrycznej, grilla elektrycznego lub kuchenki. Warto pamiętać, żeby naładować stację przed otwarciem stanowiska cateringowego. Stacje EcoFlow można ładować na kilka sposobów – klasycznie z gniazda sieciowego, ładowarką samochodową w trakcie podróży, czy też za pomocą paneli fotowoltaicznych. Modele z nowej serii River 2 dodatkowo obsługują ładowanie przez USB-C – przypomina ekspert z EcoFlow.

Zima w biznesie wcale nie musi być straszna! Wystarczy tylko trochę przygotowań, żeby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków zawodowych, a sobie oszczędzić nieprzyjemnych sytuacji i nieprzewidzianych kosztów.

Działalność branży budowlanej odbywa się sezonowo. W okresie zimowym wiele placów budowy świeci pustkami. Spowodowane jest to nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi. Mnóstwo prac budowlanych może być bowiem wykonywanie wyłącznie przy dodatniej temperaturze. W ostatnich latach możemy jednak obserwować znaczny wzrost średniej temperatury powietrza zimą. Coraz częściej – zwłaszcza przez większość grudnia – notowane są wartości dodatnie, korzystne dla prac budowlanych. Warto jednak pamiętać, że nawet wtedy, kiedy temperatura sięga kilka kresek powyżej zera, pracodawca powinien zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków zawodowych.

Przepisy BHP mówią o tym, że w okresie od 1 listopada do 31 marca, przypadku pracy w temperaturze poniżej 10°C, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć zatrudnionych w ciepłą odzież ochronną oraz zagwarantować im gorące posiłki regeneracyjne. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczenia, w którym będą mogli się ogrzać lub zmienić odzież. Temperatura w środku nie powinna być niższa niż 16°C. Tutaj także zasilanie może zapewnić mobilna stacja zasilania.

