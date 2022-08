Biedronka: Świnka Skarbonita, Jabłko Newton i Pies Dżi-Pi-Es w nowej akcji Gang Bystrzaków

- Nowa akcja lojalnościowa ma zupełnie inny charakter. Inflacja wymusza na nas wszystkich uważniejsze zarządzanie swoim portfelem. Biedronka będąc blisko swoich klientów, postanowiła z pomocą uwielbianego gangu edukować, jednocześnie oferując możliwość realnych oszczędności w trakcie codziennych zakupów i nagradzania za dokonywanie korzystnych wyborów - informuje Aleksandra Surdyk-Kaptur, starszy menedżer ds. marketingu w sieci Biedronka.

Od 29 sierpnia do oszczędzania będzie zachęcał Gang Bystrzaków i trójka jego bohaterów - Świnka Skarbonita, Jabłko Newton i Pies Dżi-Pi-Es. Cała trójka łączy siły w walce z inflacją i zachęca do oszczędzania - podaje Biedronka.

Specjalne oferty w sieci Biedronka

W ramach akcji Gang Bystrzaków klienci mogą oszczędzać na dwa sposoby: poprzez skorzystanie ze specjalnych ofert w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub odkładając część wydanych pieniędzy w ramach Wirtualnego Portfela.

Pierwsza misja otwierająca kampanię w tygodniu od 29 sierpnia startuje pod hasłem: „Kupuj w cenach niższych niż w zeszłym roku”. Dzięki niej klienci będą mogli kupić wybrane produkty w cenach niższych niż najniższa regularna cena danego produktu w 2021 roku.

Naklejki umożliwiają odbiór maskotki z członków Gangu Bystrzaków

W ramach tegorocznej akcji za każde zaoszczędzone 6 zł w ramach Tygodniowych Misji Oszczędzania lub Wirtualnego portfela w ramach jednej transakcji klient otrzyma naklejkę – te można zbierać do 19 listopada. Naklejki umożliwiają odbiór za darmo maskotki jednego z członków Gangu Bystrzaków. Aby odebrać Bystrzaka, należy zebrać 50 naklejek w specjalnym albumie dostępnym w sklepie. To jedyny sposób, aby stać się właścicielem maskotki, ponieważ w tym roku nie będą one dostępne w sprzedaży.

Tradycyjnie akcji lojalnościowej towarzyszy książka – autorstwa Pauliny Płatkowskiej, pt. „Gang Bystrzaków. Oszczędzanie to nasza misja”. Książkę można zdobyć po uzbieraniu 15 naklejek.

Odbiór Bystrzaków i książki będzie możliwy od 26.09.2022 do 3.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Akcję wspiera kampania reklamowa w TV, radio, outdoorze, digitalu oraz w sklepach sieci Biedronka.