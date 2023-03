Pięknie zaścielone łóżko powitało w zeszły czwartek wszystkich odwiedzających biurowiec Biura przy Bramie znajdujący się w Browarach Warszawskich.

Ta niecodzienna instalacja pojawiła się z okazji Światowego Dnia Snu.

Dzień ten obchodzony był 17 marca.

Spokojny sen to niezwykle ważny aspekt naszej codzienności. Wyspani jesteśmy radośni i energiczni, a w pracy bardziej efektywni i skłonni do podejmowania trudnych decyzji. Na jakość i komfort naszego snu ma wpływ wiele czynników – temperatura, częste wietrzenie pomieszczenia czy kolory, jakimi się otaczamy. Światowy Dzień Snu to idealna okazja, aby przypomnieć o tym, jak ważny dla naszego funkcjonowania jest wypoczynek.

Właściciel budynku, fundusz MACQUARIE ASSET MANAGEMENT wraz z zarządcą budynku BNP PARIBAS REAL ESTATE Poland postanowili zaskoczyć pracowników i gości biurowca Biura przy Bramie. W dzień poprzedzający święto snu w holu biurowca stanęło pięknie zaścielone łóżko. Dodatkowo na terenie budynku pojawiły się plakaty informacyjno-edukacyjne, a hostessy rozdawały opaski na oczy, które pomagają się cieszyć bardziej głębokim snem. Na dobry początek dnia goście otrzymywali także upominek od STARBUCKS CHILLED COFFEE – schłodzony napój kawowy.

Spokojny sen to niezwykle ważny aspekt naszej codzienności. Fot. Mat. pras.

Specjalna strefa powstała dzięki zaangażowaniu DOMOTEKI - największego w Polsce centrum wyposażenia wnętrz, zlokalizowanego na terenie parku handlowego Homepark Targówek w Warszawie. Ekspozycję przygotowano przy pomocy najemców Centrum – sklepów: DlaSpania.pl oraz NAP.

Połączenie działań marketingowych wraz ze współpracą pomiędzy klientami BNP PARIBAS REAL ESTATE Poland to coś na co stawiamy tworząc strategie marketingowe dla obiektów, którymi zarządzamy. Wielu naszych klientów bardzo poważnie podchodzi do kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego połączenie sił przy organizacji wydarzenia w biurowcu Przy bramie przy wsparciu naszych najemców z DOMOTEKI było dla nas naturalnym rozwiązaniem. Jesteśmy nastawieni na maksymalizację korzyści dla naszych klientów, a jak dobrze wiemy- razem możemy więcej! - mówi Izabela Stankiewicz-Łabaszewska - Portfolio Manager w BNP PARIBAS REAL ESTATE Poland.



Niecodzienna instalacja. Fot. Mat. pras.

- Naszym celem jest nieustanne zwiększanie świadomości i edukacja naszych najemców jak ważny jest odpowiedni balans, zdrowie, ekologia w naszym codziennym życiu, tym biurowym i domowym, dlatego tak cenne jest dla nas celebrowanie wszystkich dni i świąt, które przypominają nam o znaczeniu well-beingu w naszym życiu. Dzień Snu to nie pierwsze tak interesujące i niecodzienne wydarzenie w ramach inicjatyw CSR, które realizujemy razem z BNP PARIBAS REAL ESTATE Poland. Wspólnie chcemy zwrócić uwagę nie tylko na troskę o siebie, ale również na otaczające nas środowisko. Do tej pory zorganizowaliśmy szereg edukacyjnych akcji i inicjatyw dla naszych najemców między innymi Dzień bez samochodu, Światowy Dzień Pszczół czy Międzynarodowy Dzień Ptaków - mówi Magdalena Ruta – Senior Asset Manager w MACQUARIE Asset Management.

Dzień Snu. Fot. Mat. pras.

Za realizację akcji Dzień Snu odpowiada agencja Garden of Words Group.

