Biurowce nie tylko do pracy. Niezwykły cykl w Olivia Star

W czasie koncertu inaugurującego cykl Olivia Stars wystąpił Krzysztof Zalewski, multiinstrumentalista, którego płyty trafiają na szczyty list przebojów, a jego szerokie spektrum muzyczne pokazuje, że potrafi doskonale odnaleźć się w bardzo zróżnicowanym repertuarze. Tak było i tym razem. Swoje utworzy wykonał w nowych aranżacjach, przy akompaniamencie orkiestry kameralnej Progress pod dyrekcją Ireneusza Wojtczaka. Takie wykonanie utworów Krzysztofa Zalewskiego publiczność miała okazję wysłuchać premierowo właśnie w czasie koncertu w Olivii Star. Artysta tego wieczoru zaprezentował swoje największe przeboje, wśród których były Wszystko będzie dobrze, Annuszka i Miłość, Miłość, ale również utwory ze swojej najnowszej płyty. Dużym zaskoczeniem dla publiczności było wykonanie przy akompaniamencie orkiestry utworu Toxic z repertuaru Britney Spears.

Organizatorzy zaplanowali koncert w bardzo intymnej atmosferze, znanej z najlepszych klubów Nowego Jorku czy Londynu. Muzyka przeplatała się z rozmowami z głównym bohaterem wieczoru, prowadzonych przez współorganizatorkę cyklu Gabi Drzewiecką, która podsumowując wieczór mówiła, że jest on wyrazem jej przekonań o tym jaki komfort i atmosferę koncerty powinny zapewniać ich uczestnikom: Spełniło się jedno z moich marzeń. Rok temu narodził się pomysł. Ziarno padło na dobry grunt i zaczęło szybko kiełkować. Po roku obrodziło owocami, które są dokładnie takie, jak je sobie wyobrażaliśmy na początku. Ba, są znacznie lepsze. To efekt pracy zespołowej - jako członek tego zespołu jestem po prostu szczęśliwa. Teraz siadamy do planowania drugiej edycji. – podsumowuje Gabi Drzewiecka.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

1

2

3