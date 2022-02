Blisko 4 tys. aut grupy Volkswagen, w tym 1,1 tys. Porsche w ogniu. Trwa akcja dogaszania transportowca

Z powodu pożaru 22 osobowa załoga opuściła statek transportowy Felicity Ace, przewożący prawie 4 tys. aut grupy Volkswagen, w tym ok. 1,1 tys. Porsche - podał Puls Biznesu.

Służby ratownictwa morskiego Portugalii od 16 lutego br. prowadzą na Atlantyku, u wybrzeży Azorów, akcję gaszenia pożaru, jaki wybuchł na samochodowcu (PCC) pod banderą panamską - poinformował portal morski.pl.

Jak podały media portugalskie - ogień pojawił się w przedziale ładunkowym statku, czyli na pokładach samochodowych. Uratowani nie wymagali pomocy medycznej i, jak podała Marynarka Wojenna Portugalii, zostali umieszczeni w hotelu.

Do pożaru doszło, gdy statek znajdował się w pobliżu wyspy Faial, należącej do archipelagu Azorów na Atlantyku. Jak podaje portalmorski.pl, samochodowiec Felicity Ace był w drodze z ładunkiem samochodów z niemieckiego portu Emden (który opuścił 10 lutego) do Davisville w Stanach Zjednoczonych (gdzie miał dotrzeć 23 bm.). Na pokładzie samochodowca znajdują się samochody Porsche i innych marek grupy Volkswagen Auto Group.