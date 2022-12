Niech nadchodzące Boże Narodzenie będzie dla wszystkich pięknym czasem spędzonym w gronie najbliższych, niech przyniesie nam radość, pokój i nadzieję. A nowy 2023 rok upływa w zgodzie, miłości i zdrowiu – życzą pracownicy grupy PHH.

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas dla każdego. To również bardzo ważne święta dla wszystkich pracowników, którzy na co dzień tworzą Grupę Polskiego Holdingu Hotelowego.

„Z dumą podkreślamy, że nasza firma jest międzynarodowa – pracują w niej nie tylko Polacy, ale także osoby pochodzące z całego świata, które są integralną częścią naszego społeczeństwa. Tym bardziej pamiętamy o nich i chcemy im zapewnić jak najlepsze warunki, aby w tym szczególnym okresie byli zaopiekowani i mogli poczuć się jak u siebie w domu. Wszak Boże Narodzenie to święta, które łączą” – czytamy w komunikacie PHH.

Niech nadchodzące Boże Narodzenie będzie dla wszystkich pięknym czasem spędzonym w gronie najbliższych, niech przyniesie nam radość, pokój i nadzieję. A nowy 2023 rok upływa w zgodzie, miłości i zdrowiu - życzą pracownicy Grupy PHH.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl