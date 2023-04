Królowa popu, zmieniająca swój styl, ale nigdy siebie - Cher, próbuje od długiego czasu sprzedać swoją znaną willę w Malibu. Póki o nawet obniżka ceny o 10 mln dolarów nie pomaga.

Znana z takich hitów jak "Believe", "The Sgoop Shoop Song" czy "If I Could Turn Back Time" od kilku miesięcy próbuje nieskutecznie sprzedać swoją słynną kalifornijską posiadłość przy malowniczej trasie Pacific Coast Highway, Gwiazda mieszkała tam od trzydziestu lat.

Willa inspirowana włoskim renesansem, z basenem, kortem tenisowym i bogato zaprojektowanym wnętrzem - wciąż nie znalazła kupca.

Na terenie posiadłości dostępny jest domek dla gości oraz fontanna w stylu mauretańskim, do której wiedzie aleja palm. Cher wystawiła swoją posiadłość na sprzedaż w październiku zeszłego roku.

Nieruchomość kupiona w 1989 roku za niespełna 3 mln dolarów, ma byc obecnie warta 85 mln dolarów. Jak podaje people.com, mimo licznych atrakcji i udogodnień rezydencja Cher wciąż nie znalazła kupca, mimo obniżki tej ceny o 10 mln dolarów.

