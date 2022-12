Centrum handlowe Wroclavia stanie się 19 grudnia scenerią dla świątecznego występu Dziewczęcego Chóru Narodowego Forum Muzyki.

Usłyszymy zarówno polskie kolędy, jak i świeckie utwory, m.in. Somewhere In My Memory z filmu Kevin sam w domu.

Wydarzenie rozpocznie się 19 grudnia o godzinie 17.00.

Dziewczęta wystąpią na świątecznej scenie Wroclavii znajdującej się w centralnej części centrum.

Chór Dziewczęcy NFM, w którego skład wchodzą dziewczęta w wieku od dziewięciu do osiemnastu lat, został założony we wrześniu 2022 roku przez Andrzeja Kosendiaka, dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu i od początku działa pod kierunkiem Małgorzaty Podzielny. Jako nowa inicjatywa NFM zespół prezentuje melomanom piękną muzykę napisaną właśnie na chóry dziewczęce. Występ Chóru Dziewczęcego NFM to pierwsza tego typu współpraca pomiędzy Wroclavią a Narodowym Forum Muzyki.

We Wroclavii od kilku lat odbywają się koncerty jazzowe czy bluesowe, ale do tej pory jeszcze nigdy nie gościliśmy w murach naszego centrum chóru. Tym bardziej cieszymy się z nawiązania współpracy z Narodowym Forum Muzyki. Chcielibyśmy, aby to wydarzenie umiliło wszystkim odwiedzającym pobyt we Wroclavii i sprawiło, że jeszcze mocniej poczują atmosferę Świąt - mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.



Bardzo się cieszę, że Chór Dziewczęcy NFM wystąpi we Wroclavii i zaprezentuje odwiedzającym najpiękniejsze kolędy bożonarodzeniowe. Mam nadzieję, że piękny śpiew naszych chórzystek zachęci Państwa do odwiedzenia Narodowego Forum Muzyki - podkreśla Andrzej Kosendiak, dyrektor NFM.





