Chór, składający się z 50 pasjonatów śpiewu, działa od 5 lat. Właśnie ukazała się pierwsza, długogrająca płyta Chóru Olivii Centre.

Chór Olivii Centre dotychczas występował na scenach Trójmiasta.

Uświetniał swoją muzyką wydarzenia kulturalne, biznesowe i projekty charytatywne.

Właśnie ukazała się płyta, zawierająca znane utwory muzyki pop takich sław jak zespół Eurytmics, The Beatles, Zbigniew Wodecki czy Męskie Granie Orkiestra.

Chór Olivii Centre to grupa ludzi pracujących w różnych firmach na terenie centrum. To zespół, który po godzinach pracy, wśród codziennych zobowiązań znajduje czas, by rozwijać swój talent i czerpać radość ze wspólnego muzykowania. Wydana właśnie płyta to efekt pracy i talentu ludzi, których drogi spotkały się w Olivii i połączyły miłością do muzyki.

Chór Olivii Centre.

Przekazujemy Państwu tę płytę pełni nadziei, że zapisane na niej dźwięki choć w niewielkim stopniu przybliżą pasję społeczności, która powstała wokół Olivii Centre i nieustannie się rozwija – mówi Marta Moksa, członek Chóru, a równocześnie dyrektor Coworkingu O4 z Olivii Centre.

Zaczęło się niepozornie. Od muzycznego sentymentu jednej osoby – Remigiusza Wojciechowskiego dyrektora gdańskiego oddziału firmy Bayer. Muzyka zawsze była dla niego ważna. Któregoś razu, siedząc wśród publiczności filharmonii, przypomniał sobie emocje towarzyszące mu, gdy dawniej śpiewał w chórze i zapragnął znów mieć je w swoim życiu. Do tego potrzeba było ludzi i dyrygenta. Ludzi nie brakowało w biurze firmy Bayer, a na dyrygenta ogłoszono casting. Poszukiwano w Trójmieście i okolicach, rozesłano wiadomości, rozdzwoniły się telefony. Po długich rozmowach ogłoszono, że dyrygentką chóru zostanie Wiktoria Pagieła – absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej, doświadczona dyrygentka i laureatka licznych konkursów. Tak powstał chór pracowniczy w firmie Bayer. Wieść o nowo powstałym chórze rozniosła się szerokim echem – niecodzienna inicjatywa robiła wrażenie i szybko okazało się, że amatorów śpiewu chóralnego można znaleźć wśród wielu organizacji. Nie minął rok, a chór pracowniczy firmy Bayer stał się chórem całej Olivii Centre. I tak do zespołu dołączali kobiety i mężczyźni, managerowie i specjaliści, seniorzy i juniorzy. Chcieli śpiewać i śpiewali, a Wiktoria swoją batutą łączyła wiele głosów w jeden ton.

Dyrygentką chóru zostanie Wiktoria Pagieła.

Obecnie Chór łączy pasje 50 osób, pochodzących z różnych firm i nierzadko bardzo różnych od siebie. Łączy ich muzyka i pasja do śpiewania. Ich historie to jednak znacznie więcej niż cotygodniowe próby. Za czasem chór stał się środowiskiem łączącym ludzi, rodzącym przyjaźnie i związki. Jestem częścią chóru od stycznia 2019 roku. Chór był dla mnie powrotem do muzyki, do śpiewu, który towarzyszył mi od zawsze. Dzięki chórowi obudziła się we mnie na nowo moja, można powiedzieć, dziecięca pasja. Poznałam tu wspaniałych ludzi i odnalazłam miłość, nie tylko do muzyki – mówi Anna Ficek, sopranistka.

Działalności Chóru nie zatrzymała nawet pandemia.

Działalności Chóru nie zatrzymała nawet pandemia. Próby szybko przeniosły się do internetu, a wysiłek i determinacja jego członków zaowocowały powstaniem pierwszego teledysku Chóru, który został nagrany do utworu Sweet Dreams zespołu Eurythmics.

Znoszenie obostrzeń pozwoliło chórzystom na ponowne spotkania, które początkowo odbywały się w plenerze, a to doprowadziło do powstania kolejnego muzycznego wideo. Z prób odbywających się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym powstał drugi klip chóru, nagrany do utworu Seasons of love Jonathana Larsona.

Chór angażuje się w działania lokalnej społeczności i co roku jego występy uświetniają Viva Oliva! - święto Oliwy, dzielnicy Gdańska. 28 marca 2022 roku z przepon ponad stu chórzystów, w tym Chóru Olivii Centre, popłynęły słowa pieśni Modlitwa za Ukrainę. Tak zaczął się koncert charytatywny Sercem z Ukrainą, zorganizowany na rzecz uchodźców uciekających do Polski z objętego wojną kraju. Jego pomysłodawczynią była, pochodząca z Żytomierza, dyrygenta chóru Wiktoria Pagieła. To właśnie energia i upór Wiktorii pozwoliły skupić na jednej scenie znakomitych ukraińskich, białoruskich i polskich artystów, którzy wspólnie wykonali utwór, będący modlitwą o dobry los dla Ukrainy, o mądrość, boską opiekę i długie lata dla kraju i jego mieszkańców.

Chór angażuje się w działania lokalnej społeczności.

Przez 5 lat działalności zespół zyskał wiele nowych głosów. Są jednak w nim także te stałe, niezmienne – należy do nich choćby głos Remigiusza – inicjatora całego przedsięwzięcia. W symbolicznym, piątym roku powstaje płyta. Jest nie tylko zapisem wspólnie wykonanych utworów, ale przede wszystkim historii ludzi, których niespodziewanie połączyła muzyczna pasja. Mój ulubiony moment w chórze następuje chwilę po tym najtrudniejszym: kiedy rozczytujemy nowy utwór i każdy głos mozolnie klei nutę za nutą. Najpierw soprany, potem alty, tenory i wreszcie basy. Poziom energii jest niski, trochę wieje nudą. Aż w końcu przychodzi moment, gdy zaczynamy składać głosy ze sobą, choćby na kilka taktów. Wtedy zaczyna się muzyka i radość ze wspólnego tworzenia – mówi Remigiusz Wojciechowski, chóralny bas.

Na płycie znalazły się zarówno popowe hity (Sweet Dreams zespołu Eurytmics, Stand by me, Ben E. Kinga czy Help zespołu The Beatles), jak i popularne polskie przeboje Zbigniewa Wodeckiego i orkiestry Męskiego Grania, ale także afrykańskie utwory ludowe.

Chór Olivii Centre to grupa ludzi w różnym wieku, reprezentująca wiele organizacji. Obecnie zespół liczy niemal 50 osób i skupia przedstawicieli firm Olivii, takich jak: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Avaus Marketing Innovations Poland Sp. z o.o., Bayer, Energa S.A. GRUPA ORLEN, EPAM Systems (Poland) Sp. z o.o., Lyreco Advantage Sp. z o.o., O4 Coworking, PwC Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Randstad Polska, Skills Group Sp. z o.o., RICOH Business Services Polska Sp. z.o.o., Winning Moves Polska Sp. z o.o.

Chór Olivii Centre pod dyrekcją Wiktorii Pagieły: Dorota Bednarczyk, Alicja Błażejewska, Anna Bratko, Michał Broekere, Emilia Ewa Bućko, Samuel Conejo Amaguaña, Krzysztof Dolański, Yuliia Fedosova, Anna Ficek, Magda Kamińska, Michał Krzepkowski , Ida Kwidzińska, Karolina Lewandowska, Marta Moksa, Magdalena Odrowąż-Piramowicz, Izabela Paluch, Katarzyna Piętka, Radosław Piętka, Hamish Potts, Katarzyna Roskosz, Dominika Rossa, Aneta Rybkowska, Karolina Rymarczyk, Aleksandra Peszek, Raman Shcherbau, Joanna Sienkiewicz, Samuel Steinborn, Maria Szkatulska, Karolina Tetlak, Aleksandra Troszczyńska, Aleksandra Waluda, Remigiusz Wojciechowski, Angelika Żołnierczuk, Wojciech Żółtowski.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl