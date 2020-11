Co 10 Polka ma ponad 30 par butów

Polki mają średnio 17 par butów, dwie trzecie z nich posiada co najmniej 10 par, a co dziesiąta kobieta ma ponad 30 par - mówią wyniki najnowszego badania, które pozwoliło zajrzeć nam do szafek na buty Polek i Polaków.