Digital detox i ustalony plan dnia receptą na dobry wypoczynek

– „Co jemy?”. To z pozoru niewinne pytanie okazuje się być jednym z najczęstszych powodów kłótni zakochanych podczas urlopu – pokazują wyniki najnowszego badania KAYAK.pl. Co ciekawe, to właśnie takie błahe kwestie najczęściej uprzykrzają wakacje parom – bardzo rzadko zdarza się, by poróżniły ich poważniejsze tematy. Eksperci wyszukiwarki zapytali mieszkańców 24 krajów (w tym z Polski) będących w stałych związkach, jak przebiegają ich podróże z ukochanymi oraz co jest najczęstszą przyczyną nieporozumień. Ich odpowiedzi pokazują, co warto zaplanować zawczasu, by nie zaszkodzić romantycznej atmosferze na wyjeździe.

Według wyników ankiety KAYAK.pl co trzeci Polak deklaruje, że nigdy nie kłóci się ze swoją drugą połówką podczas wspólnego wyjazdu. Sytuacja wygląda podobnie m.in. w Kanadzie, Chile, Francji czy Portugalii. Co ciekawe, aż 50% Niemców i 54% Austriaków będących w związkach twierdzi, że nigdy nie unosi się emocjami, a ich urlop upływa w błogim spokoju. Jednocześnie badanie wskazuje, że może być ziarnko prawdy w przeświadczeniu, że w żyłach „południowców” płynie gorąca krew. Zaledwie co dziesiąta osoba z Brazylii i Peru deklaruje, że wspólnego wypoczynku nie zakłócają waśnie z partnerem.

Jak wskazują odpowiedzi ankietowanych z 24 krajów, aż dla 25% z nich pytanie dotyczące tego co i gdzie zjeść jest najczęstszym powodem nieporozumień w czasie wspólnych wakacji. Podczas gdy problem ten wywołuje zgrzyty i niezgodę u ponad połowy Brazylijczyków (54%), w przypadku mieszkańców kraju nad Wisłą, jedynie co dziesiąta para (11%) widzi w nim źródło sporów. Kwestią, która rodzi ich najwięcej, jest plan dnia. Ponad 20% ankietowanych Polaków twierdzi, że to właśnie różnice w pomysłach na to, co zrobić lub dokąd pójść, są najczęstszym powodem sprzeczek. Do konfliktów przyczyniają się również finanse (21%) czy to jak partner nawiguje podczas jazdy samochodem (18%).

Eksperci wyszukiwarki zaobserwowali, że wiele nieporozumień spowodowanych jest też przez… nowe technologie. Aż 33% ankietowanych pomiędzy 23. a 35. rokiem życia twierdzi, że podczas wakacji najbardziej irytuje ich to, ile czasu partner spędza nad ekranem telefonu. Jak pokazują odpowiedzi respondentów, problem ten traci na znaczeniu w starszych grupach – drażni jedynie 19% ankietowanych w wieku od 36. do 55. lat, i 14% w grupie do 65. roku. Także dokumentowanie podróży i ciągłe robienie zdjęć to temat sporny dla 15% ankietowanych w wieku 18-22 oraz 17% par pomiędzy 23. a 35. rokiem życia, a znacznie mniej istotny pośród starszych respondentów (wskazany przez zaledwie 1% badanych w wieku do 65. lat).

Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: – Przyglądając się wynikom naszej ostatniej ankiety, można zauważyć, że drobne kwestie potrafią wyprowadzić z równowagi nawet podczas romantycznego wyjazdu we dwoje. Dlatego w KAYAK wierzymy, że warto poświęcić trochę czasu przed podróżą na zaplanowanie szczegółów urlopu. Dzięki narzędziu Przewodniki KAYAK, użytkownicy mogą wspólnie tworzyć plan wycieczki, zapisywać miejsca, które chcą odwiedzić i dodawać notatki. Z pewnością pomoże to uniknąć kilku kłótni i pozwoli ukochanym czerpać czystą radość ze wspólnego podróżowania.

Ankieta została przeprowadzona na zlecenie KAYAK przez Cint wśród 25 200 osób z 24 różnych krajów. Zbieranie danych odbywało się od 2 do 18 stycznia 2020 poprzez e-ankietę za pośrednictwem paneli Cint. Dane dla Polski opierają się na odpowiedziach 1000 ankietowanych Polaków w wieku od 18 do 65 lat z uwzględnieniem wieku, płci i położenia geograficznego.