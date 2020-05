Dodatki do podstawowego ubezpieczenia OC - co obejmują?

Dobrowolne ubezpieczenia

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na koniec 2018 roku liczba polis OC wynosiła 24,6 mln. Mimo że jest to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, nie wszyscy posiadacze pojazdów z niego korzystają. UFG szacuje, że po polskich drogach może jeździć nawet 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów. Ubezpieczenie OC chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód spowodowanych danym pojazdem w ruchu drogowym. Nie chodzi tylko o szkody wyrządzone w wypadku czy kolizji, ale również podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego, załadunku i rozładunku, a także zatrzymania, garażowania i postoju. Możesz zdecydować się także na ubezpieczenia dodatkowe. Najpopularniejsze z nich to autocasco i NNW. Jaką ochronę zapewniają?

Autocasco

Kto powinien skorzystać z takiej ochrony ubezpieczeniowej? Może się ona przydać większości właścicieli pojazdów. Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń. Klient sam wybiera wariant ochrony. Może on również zapłacić niższą składkę, jeśli zdecyduje się na ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Autocasco może obejmować ochroną ubezpieczeniową szkody spowodowane w następstwie:

wypadku i kolizji,

uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,

zderzenia pojazdu z dzikim zwierzęciem,

działania sił natury,

kradzieży pojazdu.

Jeśli jesteś sprawcą kolizji, to z twojego OC zostanie usunięta szkoda w pojeździe poszkodowanego, natomiast z autocasco możesz naprawić swoje auto.

NNW

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie otrzymasz wtedy, kiedy w następstwie wypadku odniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu albo zdarzenie doprowadzi do Twojej śmierci. W tym ostatnim przypadku odszkodowanie dostaną najbliżsi. Ubezpieczenie NNW obejmuje nie tylko kierowcę, ale również pasażerów. Jest ono stosunkowo tanie, a dodatkowo możesz posiadać nawet kilka takich polis i jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, to z każdej z nich otrzymasz odszkodowanie. W przypadku NNW bardzo duże znaczenie ma suma ubezpieczenia – to od niej wyliczana jest wysokość odszkodowania, w zależności od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jaki procent jest przyporządkowany poszczególnym uszkodzeniom ciała? Możesz to sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Co istotne, jeśli jesteś poszkodowanym w wypadku i otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy, to w żaden sposób nie zamyka ci to drogi do odszkodowania z NNW.